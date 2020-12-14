Капитан Алесь Мухин из «Что? Где? Когда?» заболел COVID-19

Москва, 13 декабря. Алесь Мухин, капитан команды элитарного телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» и двукратный обладатель хрустальной совы получил положительный результат теста на коронавирус.

В воскресенье игра «Что? Где? Когда?» состоялась с вынужденной заменой. Не все участники проекта прошли тестирование на коронавирус, сообщил ведущий телеигры Борис Крюк в эфире Первого канала. Алесь Мухин был вынужден уступить пост капитана. Его заменил Николай Крапиль.

«Отец-основатель этой команды Алесь Мухин по-прежнему бодр и весел, но у него положительный тест», — сказал Крюк.

Несмотря на заболевание, Мухин чувствует себя отлично, рассказал его представитель Андрей Кулешов.

Юмористка Елена Воробей ранее рассказала подробности лечения от коронавируса, признавшись, что вирус передался ей от ее же возлюбленного. Госпитализация артистке не потребовалась. Однако из-за сильной дозы антибиотиков, Воробей, по ее словам, «чуть не загнулась». Состояние ухудшала сильная тахикардия.