Темникова показала рубцы на лице после тяжелой формы акне

Москва, 13 декабря. Певица Елена Темникова поделилась с поклонниками последствиями на коже от тяжелой формы акне. Звезда записала видео в сторис в Instagram без макияжа и фильтров.

35-летняя экс-участница группы «Серебро» крупным планом показала свое лицо, на котором видны рубцы от акне. От них звезде так и не удалось избавиться, в чем она честно призналась поклонникам, а также призвала их не заниматься самолечением при проблемах с кожей и обращаться к врачу.

Темникова не в первый раз делится историей своей борьбы с акне. В интервью ранее она рассказывала, что проблемы с высыпаниями на коже у нее начались несколько лет назад после концерта, где она испытала сильный стресс. По ее словам, на лице появились «огромные» непонятные шишки, которые доставляли ей болезненные ощущения. Звезда не могла спать, есть и шевелить лицом.

Певица призналась, что у нее обнаружили аутоиммунное заболевание и проблемы с щитовидной железой, однако врачи считают, что это не могло спровоцировать такие высыпания. Темникова даже прошла дорогостоящее лечение в Швейцарии, но ей ничего не помогало. В результате акне исчезли сами, и певица так и не знает, по какой причине. Медики предполагают, что виной всему стресс.

Ранее ФАН сообщал, что певица Слава угодила в больницу. Звезду срочно госпитализировали с переломом руки.