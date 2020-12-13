Террористы обстреляли провинции Идлиб, Латакия, Хама, Алеппо в Сирии

Дамаск, 13 декабря. Боевики произвели 37 обстрелов за минувшие сутки на территории нескольких сирийских провинций, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 37 обстрелов со стороны позиций запрещенной на территории РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1. В провинции Идлиб произошло 16 обстрелов, в Латакии — 11, в Хаме — шесть, Алеппо — четыре обстрела.

Обстрелов со стороны подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки не зарегистрировано.

За минувшие сутки представители ЦПВС провели три гуманитарных акции в провинциях Тартус, Даръа и Хасака. Население получило 1130 продовольственных наборов общим весом 4,34 тонны. C начала процесса урегулирования проведено 2660 гуманитарных акций, общий вес гуманитарного груза превысил 4,6 тыс. тонн.

Подразделения российской военной полиции провели патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака. Воздушное патрулирование проведено по маршруту от аэродрома Метрас до Махмудли и обратно.

Ранее ФАН сообщал, что представители сирийских племен вступили в состав Национальных сил обороны (НСО), чтобы вместе с Сирийской арабской армией (САА) бороться за восстановление целостности и безопасности страны. Сейчас новобранцы уже прошли соответствующее обучение в лагерях подготовки в пригороде города Камышлы.

1 Организация запрещена на территории РФ.