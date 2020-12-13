Названы самые эффективные маски для защиты от коронавируса

Вашингтон, 13 декабря. Американские ученые выяснили, насколько разные типы масок эффективны для защиты от коронавируса, сообщает Eurekalert.

Наибольшую защиту от коронавирусной инфекции обеспечивают респираторы N95 — 98%. Процедурные маски, в зависимости от типа фиксации, обеспечивают от 38,5% до 80% защиты.

Поверх маски лучше всего натянуть нейлоновый чулок (80% защиты). Кроме того, ее можно закрепить с помощью канцелярских резинок (78%). Если маску максимально прижать к лицу, скрепив ушные петли, эффективность возрастает с 38% до 60%. Хирургические маски с завязками дают 71,4% защиты.

Из бытовых масок наиболее эффективными оказались двухслойные нейлоновые маски, которые обеспечивают от 74 до 79% защиты в зависимости от присутствия нетканой вставки. Хлопковые банданы дают около 50%, маски из полиэстера — порядка 40%, балаклавы из этого материала — 38%. Маски из нетканого полипропилена и трехслойные хлопковые маски показали результат в 28,6% и 26,5% соответственно.

Врач общей практики ОАО «РЖД-Медицина» Евгений Хорошев рассказал, что неправильное ношение медицинской маски может привести к проблемам со здоровьем. Опасность угрожает людям, которые носят очки.