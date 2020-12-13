В преддверии Нового года в магазинах начинается настоящий ад и суматоха. Все пытаются найти и урвать самые лучшие украшения для своих квартир и домов. Порой поход в супермаркет в это время становится настоящей пыткой и идти туда совсем не хочется. Однако на этот случай есть одно оптимальное и довольно интересное решение — сделать украшения самостоятельно. Сегодня мы решили рассказать вам об одном украшении, которое будет встречать вас и ваших гостей. Вы наверно уже догадались, что речь идет о венке, поэтому давайте мы вам подадим несколько идей, как же сделать новогодний венок своими руками.

Откуда пошла эта традиция

Согласно истории, венки начали плести очень давно. К примеру, по некоторым легендам, язычники плели венки из хвойных растений, которые не теряют свою красоту даже зимой. По другой версии, венок, сделанный из остролиста, положили на голову Иисусу Христу перед тем, как распять его на кресте. Отсюда можно сделать вывод, что традиция плести венки появилась у нас благодаря религиозным веяниям.

Это украшение имеет круглую форму неспроста — она символизирует вечную жизнь. Сам венок издавна считался ярким символом радости и веры. Их клали на стол, украшали ими камины и двери или вешали в изголовье кровати,

Впоследствии люди стали украшать свои дома венками в преддверии Рождества и Нового года. Раньше их мастерили исключительно из еловых веток и украшали свечами, однако сейчас в магазинах можно встретить венки из самых разных материалов: бантов, пробок, лент, блестящих новогодних шаров, еловых шишек, пряжи, помпонов, сухих прутиков и даже из конфет. Такой огромный выбор, что глаза разбегаются.

Мастерим новогодний венок из еловых веток: подробная инструкция

Мы решили собрать для вас несколько интересных идей, которые позволят вам самостоятельно сделать новогодний венок. И мы гарантируем вам, что гости будут постоянно спрашивать, где вы взяли такое прекрасное и яркое украшение. Что ж, пожалуй начнем c пошагового объяснения, как сделать венок из еловых веток, украшенных шариками. Для него вам понадобятся следующие материалы:

• искусственная или натуральная еловая ветка;

• серебристая мишура;

• маленькие белые елочные шарики;

• серебристые елочные шарики среднего размера;

• красные декоративные бусины;

• клеевой пистолет с запасом клеевых палочек;

• плотный картон диаметром 50 см.

Для начала необходимо подготовить основу нашего венка. Для этого возьмите картон и сделаете круглую заготовку диаметром 26 сантиметров, а внутри получившегося круга вырежьте отверстие, чтобы ширина получившейся заготовки равнялась примерно 10-12 сантиметрам. Хотим обратить внимание, что картонная заготовка должна быть плотной. Если материал мягкий, то лучше склейте его в несколько слоев. Также для того, чтобы венок выглядел пушистым, советуем покрасить картон в зеленый цвет.

Затем выложите на картон еловую ветку. Если она слишком длинная, то предварительно примерьте ее и отрежьте все лишнее. Затем при помощи клеевого пистолета приклейте ветку к картонной заготовке. Подождите, пока клей засохнет и проверьте все участки. Если веточка где-то отходит, то стоит «пройтись» клеем снова.

Далее берем мишуру и обматываем получившийся венок по спирали. Старайтесь делать слой мишуры не очень плотным, чтобы не закрыть нашу елочку. Чтобы украшение держалось крепко, вы можете закрепить его скотчем на задней стороне венка. Кстати, вы можете взять мишуру любого цвета, который будет хорошо сочетаться с цветом подобранных вами игрушек.

Выходим на финишную прямую и приступаем к оформлению венка игрушками! Однако не стоит спешить и «лепить» шарики куда попало. Лучше для начала примерить игрушки и составить идеальную комбинацию, а уже после начинать приклеивать их.

Что ж, дело осталось за малым — приклеиваем бусинки. Их можно крепить в хаотичном порядке, а можно сделать имитацию гроздей ягод. Тут уже в ход пускайте свою фантазию и предпочтения. По желанию вы можете добавить на венок немного блесток, при помощи специальных художественных гелей с глиттером.

Этот венок можно повесить на дверь, а можно просто положить на стол и дополнить несколькими свечами. В любом случае, это украшение будет радовать ваш глаз на протяжении всего праздника.

Новогодний рождественский венок из шариков: пошаговый процесс

На этом наши идеи не закончились, и поэтому мы хотим вам предложить не менее оригинальную идею. Вы можете сделать новогодний венок не только из еловых веток, но и просто из шариков. Этот вариант не останется незамеченным, ведь его блеск сразу обратит на себя внимание ваших гостей! Причем понадобится для его создания совсем немного материалов:

• тонкая металлическая вешалка;

• набор белых шаров среднего размера;

• набор маленьких голубых шаров;

• набор маленьких серебристых шаров;

• небольшие еловые веточки;

• голубая лента;

• блестки;

• плоскогубцы и немного силы.

Хотим сразу обратить ваше внимание, что шарики должны быть пластиковыми. Это более практично и безопасно.

Для начала нужно подготовить вешалку: расплетите область крепления, распрямите ее и придайте ей круглую форму. Сам крючок можно не выпрямлять, поскольку за него будет очень удобно вешать венок.

Затем приступайте к нанизыванию шариков. Чередуйте цвета, составляя различные комбинации из крупных и мелких игрушек. Учитывайте, что они должны образовать несколько слоев, чтобы венок получился объемным. До крючка с обеих сторон оставьте немного места, чтобы там поместились наши следующие элементы.

Приступаем к закреплению еловых веток. Если вы взяли искусственные веточки, то их будет легко согнуть и закрепить на вешалке, живые ветки лучше приклеить или прикрепить при помощи тонкой проволоки. Постарайтесь установить ветки так, чтобы они смотрели в разные стороны. Между ними привяжите голубую ленту и оформите из нее крупный праздничный бант.

Последний штрих, чтобы придать дополнительный блеск нашему венку — глиттер. Это могут быть рассыпчатые блестки, или же специальный спрей. Нанесите блестки на весь венок и оставьте до полного высыхания. Наш современный и необычный венок готов! Вам остается только найти для него место, где он будет выигрышно смотреться.

Вы наверняка обращали внимание на готовые венки, которые сейчас продаются в магазинах. В преддверии праздников на них устанавливают просто космические цены. А если смастерить венок своими руками, то выйдет гораздо дешевле и даже красивее. Тем более к процессу создания новогоднего венка вы можете подключить всю семью. Так вы получите уйму прекрасных эмоций и поднимите себе настроение.