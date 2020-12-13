Жителя Турции госпитализировали с оторванным ухом после драки с соседями

Денизли, 13 декабря. Конфликт трех соседей в городе на юго-западе Турции перерос в вооруженное нападение.

По данным издания Milliyet, одному из мужчин во время драки оторвали ухо. На месте происшествия работают полицейские и медики. Пострадавших госпитализировали.

Врачи больницы города Денизли отметили, что постараются пришить орган слуха обратно. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пассажирский автобус протаранил скорую помощь, которая везла женщину с новорожденным ребенком в больницу Денизли.