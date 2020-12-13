Оползень унес жизни турецких рабочих на стройплощадке в Анкаре

Анкара, 13 декабря. Двое рабочих погибли в результате оползня на строительной площадке в районе Чанкая, сообщает информационное агентство Milliyet.

По данным СМИ, инцидент в столице Турции произошел во время мероприятий по обустройству инфраструктуры возле здания администрации Государственного гидротехнического управления (DSI), относящегося к Министерству окружающей среды и лесного хозяйства республики. Под завалом оказались несколько человек: 58-летний Ахмед Токгоз и 48-летний Мехмет Кугун.

На место происшествия прибыли бригады медиков, сотрудники полиции и пожарные, однако спасти людей сотрудникам экстренной службы не удалось. Позже тела погибших извлекли из-под земли и обломков. Авторы публикации отмечают, что на строительную площадку также приехал Губернатор турецкой столицы Васип Шахин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что вечеринка в Стамбуле завершилась перестрелкой и госпитализацией жителя Турции с огнестрельным ранением в живот.