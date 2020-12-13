Барецкий готов похоронить Горбачева бесплатно в гробу «Гром в аду»

Такой выдающийся политический деятель, как Михаил Горбачев, не должен после своей смерти лежать в «обычном» гробу — у него должна быть обратная связь с «миром живых», если он восстанет из мертвых. Об этом в интервью ФАН заявил президент союза профессиональных ритуальных агентов НКО «СПРА», писатель, шоумен и режиссер Стас Барецкий.

Ранее стало известно, что первый президент СССР Михаил Горбачев определил себе место последнего упокоения. В интервью, которое он дал в процессе съемок фильма «Горбачев. Рай», политик заявил, что хочет быть похороненным на Новодевичьем кладбище Москвы, рядом со своей супругой Раисой Максимовной. Горбачев, по его собственному признаю, мечтает после смерти воссоединиться с женщиной, которую он так сильно любил.

«Михаилу Сергеевичу я могу предложить специальный очень дорогой гроб с вай-фаем, который только что пришел к нам из Китая, — проявил щедрость шоумен. — Он в состоянии обеспечить покойнику обратную связь с близкими ему людьми с помощью вмонтированного в корпус телефона».

По словам собеседника ФАН, описанное им устройство работает от вибрации: если внутри гроба будет происходить четко определенное «шевеление», датчики внутри него отправят на телефонные номера заранее выбранных людей сигнал, свидетельствующий о том, что тело внутри гроба подает признаки жизни.

«Ну, и тогда можно его выкапывать и проверять, — сказал Барецкий. — Не смейтесь! Знаете, сколько бывало случаев, когда людей хоронили, а они потом приходили в себя уже будучи погребенными? Мои знакомые могильщики нередко видели перевернутые лицом вниз трупы в гробах — а их так не хоронят (это кощунство)! Значит, они поменяли положение сами!».

Президент союза профессиональных ритуальных агентов заявил, что такой человек, как Горбачев, должен иметь «шанс на возвращение», если он вдруг окажется в неприятной ситуации, обнаружив себя погребенным заживо.

«Я называю этот гроб «Гром в аду», — заявил собеседник ФАН. — Очень советую использовать его для погребения Михаила Сергеевича. И, хоть он и стоит миллион рублей, но президент СССР получит его бесплатно! Должен, кстати, отметить, что у нашего знаменитого «Ритуала», который хоронит российских государственных деятелей, такой новинки еще нет — а мы уже вовсю ею пользуемся!».

Барецкий также предложил идею для надгробия бывшему советскому лидеру: по его словам, оно должно быть выполнено в виде человека, разрывающего карту Советского Союза у себя над головой.