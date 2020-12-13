Миссия ООН соболезнует семье и коллегам ливийского политика Кармиля

Нью-Йорк, 13 декабря. Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) выразила соболезнования семье, родственникам и коллегам скончавшегося депутата Палаты представителей от города Зинтан Омара Гейт Кармиля.

На официальной странице в Facebook представители международной организации подчеркнули, что восприняли известие об уходе парламентария из жизни «с большим сожалением и грустью». В МООНПЛ отметили, что усопший принимал непосредственное участие в урегулировании кризиса в североафриканском государстве.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о кончине депутата, представлявшего населенный пункт Зинтан, расположенный к юго-востоку от Триполи.