Взрыв прогремел в торговом центре турецкого города Бурса

Бурса, 13 декабря. Загорелся торговый центр Meridyen, который расположен в крупном городе на северо-западе Турции. По информации издания Milliyet, сначала прогремел взрыв, быстро переросший в пожар.

Местные жители проигнорировали комендантский час, правила социальной дистанции и другие карантинные мероприятия, чтобы посмотреть и снять на видео, как горит ТЦ. В это время на место происшествия прибыли девять пожарных машин и ликвидировали пламя. Полицейские выясняют обстоятельства и причины взрыва в центральном торговом центре.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что молодоженов оштрафовали за проведение свадьбы в городе Бурса во время карантина. Напомним, турецкое правительство не только ввело комендантский час, но и запретило людям гулять без средств индивидуальной защиты.