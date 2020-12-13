Долги Украины по зарплатам гражданам достигли десятилетнего максимума

Киев, 13 декабря. Сумма задолженности по зарплатам украинцев составила почти 3,8 млрд гривен по состоянию на ноябрь 2020 года, что стало рекордом за последние десять лет.

В 2010 году задолженность государства по заработной плате достигала 1,39 млрд гривен, следует из данных Государственной службы статистики Украины. С начала текущего года прирост по долгам перед украинцами составил почти 760 млн гривен (25%). Наиболее высокий показатель был зафиксирован в промышленной сфере. Среди регионов рекордсменами по зарплатным задолженностям являются Харьковская область — 583 млн гривен, Днепропетровская область — 396,8 млн гривен, Киев — 361,3 млн гривен, Сумская область — 345,4 млн гривен. Наибольший показатель зафиксирован в подконтрольной киевской власти Донецкой области — 921,4 млн гривен.

Подорожание на Украине ЖКУ грозит коллапсом платежеспособности населения. Ситуацию усугубляют новые коронавирусные ограничения — украинцы окажутся в тяжелом материальном положении, заявил директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров, пишет Федеральное агентство новостей.