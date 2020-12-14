Часть пенсионеров России получит «губернаторские» выплаты

Москва, 13 декабря. Некоторые российские пожилые граждане начнут получать «губернаторские» выплаты уже со следующей недели.

Перечисления будут осуществляться на региональном уровне. Часть средств один из субъектов Российской Федерации планирует предоставить пенсионерам уже в ближайшее время.

Речь идет о жителях Курганской области. Решение об оказании пожилым людям дополнительной поддержки принял глава региона Вадим Шумков, лишив части обеспечения административный аппарат.

Выплаты получат граждане старше 65 лет, которые имеют право на социальную доплату к страховой пенсии. Дело в том, что их начисления не достигают уровня прожиточного минимума. До 25 декабря такие пенсионеры региона получат от правительства по 5 тысяч рублей.

Российские граждане могут лишиться пенсии при совершении ряда ошибок. Сотрудники Пенсионного фонда рекомендуют тщательно сверять данные о страховом стаже и доходах, передает ФАН.