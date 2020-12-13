Стилист оценила образ певицы Asti в брючном костюме в стиле спорт-шик

Москва, 13 декабря. Модный эксперт Ольга Трофимова высоко оценила образ популярной певицы Asti.

В разговоре с Teleprogramma.pro стилист объяснила, как исполнительнице удалось добиться «вау-эффекта».

На одной из свежих публикаций Asti запечатлена в брючном костюме в стиле спорт-шик. Образ певицы Ольга Трофимова назвала суперактуальным. В нем, по ее словам, «все сыграло воедино».

«Прямого кроя жакет, вроде бы, классика безупречная, но с модными полосками и в модном цвете. Брюки с лампасами подчеркивают длину ног, линию талию, плоский живот», — сказала стилист.

Имиджмейкер добавила, что «стиль спорт-шик в сочетании с роскошной косой и такой нетривиальной прической собираются в «вау-эффект». Ольга Трофимова считает, что Asti удалось воплотить остромодный и динамичный образ.

«Образ Asti — это лучшее прочтение гангстер-стиля. У нее модный чокер с изображением знака доллара, отсылающий к временам гангстерского рэпа, когда были очень популярны массивные украшения. <…> Конечно, вне сцены этот образ играл бы не так ярко и эффектно», — добавила Трофимова.

Ранее сообщалось, что свадьба солистки поп-группы Artik & Asti Анны Дзюбы и бизнесмена Станислава Юркина должна была состояться летом, однако торжество отменили. Подробнее — по ссылке.