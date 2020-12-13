Как украсить квартиру к Новому 2021 году: выбираем стиль и цветовую гамму

Уже совсем скоро наступит эта волшебная, яркая и такая долгожданная новогодняя ночь. Каждый из нас хочет провести этот момент весело, рядом со своими близкими и друзьями. Из-за пандемии рестораны и кафе даже в Новый год будут закрыты, и многих это сильно разочаровало. Так что же сделать такого, чтобы разбудить новогоднее настроение и зарядиться позитивом, который так необходим в этом году? Мы придумали — предлагаем украсить квартиру к Новому году и впустить в нее веселый дух праздника! Давайте подробно рассмотрим идеи для каждой из комнат. Наверняка среди них вы найдете то, что подходит именно вам.

Зачем нужны украшения

Начнем с того, что украшения жилья не острая необходимость. Однако в этот год, который все провели взаперти из-за коронавируса, вы наверняка захотите поднять себе настроение и полностью погрузиться в праздник. Кроме того, предновогодняя суета дает лишний повод собраться вместе и провести время за украшением своего жилья.



Стоит отметить, что за рубежом этот процесс давно стал семейной традицией. Так почему бы и вам не ввести этот приятный предпраздничный момент в жизнь каждого члена вашей семьи?



Да и украшения сразу придают дому тепло и уют. Так и хочется скорее устроиться у камина, взять чашечку горячего какао и устроиться поудобнее, и совсем неважно, что камин нарисованный. Ведь главное — это сказочная и праздничная атмосфера.



Украшаем квартиру к новому году своими руками



Для того, чтобы преобразить вашу квартиру для начала необходимо прояснить несколько моментов:



• проработать идею;

• продумать цветовую гамму;

• приобрести все необходимые украшения.



Впереди нас ждет год Быка. Согласно восточному календарю, это не просто бык — он белый и металлический. Поэтому в украшениях должны преобладать именно эти цвета. Однако, вы можете самостоятельно определиться с подбором цветовой гаммы, а мы вам в этом поможем:



• хотите сделать свою квартиру необычной и эффектной? Тогда украсьте свое жилье в красно-белой цветовой гамме;

• не менее необычно и ярко будет смотреться сочетание серебристых и фиолетовых украшений;

• если вам нужен теплый и уютный праздник, добавьте к красно-белой цветовой гамме еще и зеленый цвет — так вы получите традиционное украшение к Новому году.

Украшаем комнаты

Первым делом перед украшением жилых комнат советуем вам провести генеральную уборку. Постирайте шторы, протрите карнизы и все шкафы, тщательно вымойте пол и почистите ковры. Так не забудьте убрать лишний декор, чтобы визуально не загромождать пространство. Только после уборки можно приступать к новогоднему оформлению.



Если у вас маленькое помещение, где важен буквально каждый метр, то не стоит устанавливать елку — она быстро вам надоест и все время будет раздражать тем, что она занимает много пространства. На этот случай мы припасли для вас идею — в супермаркете приобретите пушистую зеленую мишуру, затем на стене аккуратно закрепите ее при помощи скотча или тонких булавок, выкладывая форму елки. После того, как наша настенная елочка будет готова, на нее можно прикрепить небольшие и легкие шарики. Вуаля, елка готова!



Если же комнаты большие, то в каждую из них можно поставить елочку (советуем покупать искусственные деревья, ведь они служат куда дольше, а природа от этого не страдает). Подбирайте игрушки так, чтобы они подходили к общей цветовой гамме интерьера и к другим украшениям.

К примеру, в этом году на елке будет очень актуально разместить крупные белые шары, отличную пару которым составят маленькие серебристые и синие шарики. Мишуру старайтесь продевать сквозь ветки, начиная от самой макушки елки и постепенно опускаясь вниз. Цвет гирлянды вы можете подобрать самостоятельно, но дизайнеры советуют в 2021 году остановиться на белом свете лампочек, свечение которых не раздражает глаз.

Не бойтесь экспериментировать! Вы можете поиграть с цветами, купив белую елку и повесив на нее нежно-розовые или персиковые шарики, банты и другие украшения. Сделать елку еще более стильной и скрыть подставку для дерева, поможет плетеная корзина без дна. Ее можно приобрести в любом гипермаркете в отделе декора.



На полки можно поставить дополнительные еловые ветки в вазах, свечи и тематические новогодние декоративные элементы: маленькие олени, светильники в виде заснеженных домиков или имбирных пряников, маленькие рамки с новогодними фото, украшения из шишек или фонарики со светодиодными свечками.



Украсить квартиру можно и гирляндой, повесив ее на окна. Для этого отлично подойдет гирлянда-дождик. Она называется так, поскольку покрывает всю поверхность окна. За нежным тюлем она будет создавать не только уютное свечение, но и дарить вам праздничное настроение.



Сейчас полки магазинов буквально пестрят всевозможными украшениями на любой вкус, вам остается только выбрать. Однако не переборщите с декором — все хорошо в меру. И не забывайте, многие украшения можно сделать самостоятельно, что будет совсем недорого.

Украшаем прихожую

Прихожая — это то помещение, которое первым делом встречает ваших гостей. Поэтому ей нужно уделить особое внимание. Начнем с входной двери. Что висит на каждой двери у героев голливудских фильмов? Правильно, венок! Их делают из еловых веток, шаров, бантов и даже из шишек. На сайте любого магазина для дома можно найти огромное количество вариантов. Причем этот элемент украшения не обязательно покупать, ведь его можно вполне сделать самостоятельно.



Если у вас в прихожей имеется тумба или комод, то на них впору поставить небольшую вазочку с еловыми ветками, которые наполнят помещение неповторимым новогодним и хвойным ароматом. Чтобы вазочки смотрелись эстетично, не забывайте регулярно менять воду и добавлять в нее специальный концентрат, продлевающий жизнь веточкам. На ручку тумбы или шкафа также можно повесить новогодний носок, в который можно положить сладкие презенты для ваших гостей.



Наверняка Новый год вы будете отмечать в гостиной. Поэтому над входом в эту комнату можно разместить фетровые или бумажные флажки с праздничными надписями. Чтобы они хорошо гармонировали с другими украшениями и интерьером, их вполне можно сделать своими руками, самостоятельно подбирая цветовую гамму. Для этого вам понадобится фетр/бумага, трафарет, клей и леска, на которой все и будет закрепляться.

Украшаем кухню

Кухня по уюту не должна уступать гостиной, ведь именно тут будет готовиться чудесный новогодний ужин. Поэтому мы подготовили для вас несколько идей для украшения обители самых вкусных блюд.



Постелите на стол праздничную тематическую тканевую дорожку. Цвет лучше выбирать нейтральный, чтобы она не перегружала остальную композицию. Далее на нее поставьте вазы с еловыми ветками, белые блестящие свечи на высоких серебристых подставках. В основании также положите длинные серебристые бусы и добавьте пару мандаринов. Новогодняя инсталляция на столе готова!



Уделите внимание текстилю. Полотенца, декоративные подушки и даже прихватки для горячего — смените повседневный текстиль на что-то яркое и праздничное. На подоконнике разместите высокие прозрачные вазы с гирляндой внутри и повесьте нежный белый тюль.

Украсить можно и потолок, а сделать это будет довольно легко при помощи снежинок. В магазине приобретите пластиковые блестящие снежинки. Важно, чтобы они были объемные! Затем закрепите их на леске и аккуратно повесьте на люстру. Такой фокус можно проделать со звездочками, шариками и другими декоративными новогодними элементами.

Варианты стилей оформления

Сейчас у людей есть огромный выбор различных тем и стилей для новогоднего оформления своего жилья. Мы предлагаем вам несколько вариантов, от которых будет зависеть основная цветовая гамма и наличие различных декоративных мелочей, придающих помещениям праздничное настроение:

1. Скандинавский стиль. Для него характерны светлые и нежные тона, которые отлично сочетаются с деревянными элементами. Этот стиль совершенно простой и не вычурный, поэтому для оформления жилища в этом стиле лучше выбрать максимум два цвета. Никаких пестрых огней, цветной мишуры и тем более дождика. Лучше отдать предпочтение украшениям их натуральных материалов — точно не прогадаете и сделаете квартиру по-настоящему стильной.

2. Кантри. У многих этот стиль ассоциируется с загородным уютным и теплым домом. И ведь правда, его основная суть — сочетание деревенской простоты, милых деталей из натуральных материалов, теплых оттенков и мягкого текстиля. Отдаленно, он напоминает скандинавский стиль, только в нем больше свободы, поскольку в украшениях вам не придется себя ограничивать двумя цветами. Красный, зеленый, синий, и даже желтый — вот они цвета настоящего теплого Нового года в стиле кантри.

3. Советский. Отлично подойдет для тех, кто хочет устроить настоящую тематическую вечеринку и поностальгировать. Украсьте елку старыми советскими игрушками (наверняка они лежат у вас где-то в кладовой), поставьте в фоторамки старые фотографии, дополните их новогодними открытками времен СССР, не забываем про Деда Мороза и Снегурочку, которые надо поставить под елку, украсьте окна снежинками, а на стол выставите старый хрустальный сервиз. И не забудьте про дресс-код!



И главное всегда помнить, что праздник получится идеальным и душевным, если рядом с вами близкие и родные. Дарите радость друг другу, загадывайте самые заветные желания и не прекращайте мечтать. Такой настрой сделает Новый год по-настоящему волшебным и сказочным.