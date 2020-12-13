Галкин «дорос» до создания собственного YouTube-канала

Москва, 13 декабря. Юморист, актер и ведущий федеральных каналов Максим Галкин начинает выпускать свой авторский контент на видеоплатформе YouTube. На это его подтолкнул успех в соцсети Instagram.

Шоумен объявил об открытии собственного YouTube-канала в разделе Stories. Галкин пообещал своей аудитории, что будет выкладывать на платформе видеозарисовки интересных моментов из жизни, пародии и контент другого жанра.

Юморист подготовил сюрприз для зрителей. Он загрузил на собственный YouTube-канал одну из ранее неопубликованных пародий. На видео 44-летний артист предстает в ролях мэра Москвы Сергея Собянина и президента России Владимира Путина. Галкин изобразил в ироничном скетче дистанционную беседу градоначальника с главой государства.

Телеведущий недавно развеселил поклонников домашним «хоррором», который устроили его дети. Подписчики даже распереживались за здоровье 71-летней королевы эстрады Аллы Пугачевой, напуганной шуткой наследников и супруга.