Яна Кошкина в полупрозрачном платье показала грудь

Москва, 13 декабря. Звезда сериала «Домашний арест» и ведущая программы «Короли фанеры» Яна Кошкина в очередной раз приятно удивила фанатов прелестями роскошной фигуры. Снимок с церемонии вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон» знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте, показав поклонникам пышную грудь.

Яна Кошкина показала фотографию, на которой она запечатлена в полупрозрачном платье черного цвета с большим шлейфом. Необычный наряд подчеркнул внушительный бюст звезды.

«А теперь главный вопрос на повестке дня: хотели бы, чтобы Кошкина запела? Или скорее «Ну, вот… и она туда же»?» — поинтересовалась у своих фанатов Кошкина.

Многие пропустили мимо ушей вопрос Яны и решили обратить свое внимание на наряд знаменитости. Многие восхитились внешним видом девушки, однако некоторые были возмущены излишней откровенностью.

«Неужели нельзя немного поскромнее одеться… Скоро вообще голышом на сцену начнут выходить», — с недоумением написала одна из подписчиц знаменитости. «Красивая, нет слов, понимаю, сейчас модно так одеваться, но, в первую очередь, вы будущая мать, задайтесь вопросом, а если ваша дочь будет так оголенно одеваться… Как вы отреагируете?» — возмутился другой пользователь Сети. «Ну, так а чего? Надо попробовать, народ послушает и там уже видно будет, имело смысл или нет», — ответила на зов Кошкиной одна из ее подписчиц.

Ранее сообщалось, что Яна Кошкина подразнила своих фанатов в Instagram пикантным фото, намекнув на отношения с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.