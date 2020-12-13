В Союзе защиты прав потребителей поддержали слова Путина о высоких ценах на продукты

Москва, 13 декабря. Владимир Путин дал Правительству РФ неделю, чтобы остановить рост цен на базовые продукты питания. Жесткую критику президента за «эксперименты» с ценами ФАН прокомментировал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

В Национальном союзе защиты прав потребителей считают, что резкий рост цен на продукты объясняется вовсе не пандемией и не экспортными ценами, а картельным сговором. «Производители и экспортеры — это разные структуры, — объяснил ФАН Павел Шапкин. — В период, когда все после урожая буквально завалено продуктами, повышение цен на пшеницу и сахар можно объяснить только ценовым сговором на ровном месте. Это не объяснить тем, будто все смотрят на зарубежный рынок и автоматически переносят на российский рынок. При хорошем урожае цены должны падать, а тут в сезон заготовок взлетели цены на сахар, в момент убора урожая — на пшеницу. Почему такое происходит? Здесь должны разбираться силовые ведомства. Соответствующая законодательная база и управление по борьбе с картелями у ФАС есть».

По мнению собеседника ФАН, повышенные цены на пшеницу по цепочке повлияют не только на макароны по-флотски, о которых упомянул президент, но и на всю продукцию животноводства: вслед за пшеницей подорожает комбикормом, а дальше мясо, птица, яйца, молочка.

«Повышение цен на пшеницу может быть очень чувствительно, — сказал председатель Национального союза защиты прав потребителей. — Тут нужны жесткие меры».

Добавим, на встрече с Кабмином в воскресенье, 13 декабря, Владимир Путин раскритиковал главу Минэкономразвития за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания — макароны, сахар, муку. Президент отметил, что рост цен на продукты питания вызван экономическими причинами, и не имеет отношения к пандемии и уровню производства.





Ранее власти РФ рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня цен на подсолнечное масло и сахар: не более 110 рублей и 45 рублей в рознице.

«Важно, чтобы перед Новым годом люди могли не отказывать себе в приобретении продуктов питания», — заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

К понедельнику, 14 декабря, Правительство должно подготовить все нормативные акты по нормализации цен на продукты питания в России.