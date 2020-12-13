Карнаухов объяснил механизм работы фейка о двойном отравлении Навального

Доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов прокомментировал сообщение The Sunday Times о «повторном отравлении» Алексея Навального перед отлетом в Берлин. По его словам, вброс рассчитан на последователей Навального, которых необходимо активизировать на протесты.

Британское издание The Sunday Times заявило о двойном отравлении Навального «Новичком» со ссылкой на источники в западных спецслужбах. Как утверждает таблоид, в первый раз основателя иноагента ФБК подвергли воздействию «Новичка» в гостиничном номере в Томске, второй раз — Омске непосредственно перед отправкой в Германию. Каким образом Навальный выжил после двойного отравления сильнейшим из токсинов и зачем использовать БОВ для ликвидации человека в коме, остается неизвестным.

Федеральное агентство новостей обратилось к доценту РАНХиГС Сергею Карнаухову с просьбой прокомментировать новый фейк об отравлении Навального. Для того, чтобы объяснить причину возникновения подобных вбросов, эксперт обратился к прогнозам ближайших политических событий в России. По его данным, Навальный должен вернуться в Россию и начать активную оппозиционную работу.

«Фактически речь идет о подготовке массовых протестных выступлений и нагнетания обстановки на теме выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Для этого нужно актуализировать Навального в информационной повестке, оживить его и придать ему характер серьезного врага режима», — рассказал Карнаухов.

Как пояснил эксперт, фантастичность версии о двойном отравлении «Новичком» объясняется тем, что она рассчитана на крайне узкую аудиторию, которая известна как «адепты» Навального и отличается сектантским типом мышления. Те, кто моделируют процесс Навального, работают не со здравомыслящими людьми и не с мировой повесткой, а с аудиторией, которая должна выйти на улицы и осуществлять насильственные действия против действующей власти.

«Если исходить из того, что адресная группа мы, здравая часть общества, безусловно, подобный вброс является абсолютно несоответствующим тем интеллектуальным параметрам и показателям, которыми обладает эта часть общества», — пояснил Карнаухов. Однако целевая аудитория воспримет поданный сигнал, считает он.

Но, несмотря на очевидную абсурдность, не стоит недооценивать эффект запущенной дезинформации.

«Информационный вброс о якобы имевшем место повторном отравлении Навального при всей своей маразматичности, при всей своей нелогичности, при этом, что это смотрится уже как сатирические высказывания, все же имеет ясный технологический смысл», — уверен эксперт.

В глазах «сектантов» Навального самые фантастические, с точки зрения обычного человека, версии будут работать и восприниматься как реальные, мотивирующие на агрессивные действия. Поэтому в ближайшее время возможны аналогичные вбросы.

«Безусловно, подобные вещи будут продолжаться, и они будут самыми невероятными», — подытожил эксперт.

Напомним, Навальный впал в кому во время командировки по Сибири, осуществляя перелет из Томска в Москву. Самолет с оппозиционером совершил экстренную посадку в Омске, где за жизнь Навального двое суток боролись сотрудники местной больницы. Сейчас основатель ФБК проходит реабилитацию в Германии. По версии Навального, он был отравлен по заказу российских спецслужб боевым отравляющим веществом «Новичок». При этом, по мнению разработчика «Новичка» Леонида Ринка и ряда экспертов, в случае реального использования «Новичка» шансов на быстрое восстановление у Навального бы не было.

Ранее западные СМИ уже пытались использовать версию о двойном отравлении, в частности, об этом писали в The New York Times. Однако неправдоподобность тезиса вызвала в России иронию среди представителей всех политических взглядов, в том числе оппозиционных.