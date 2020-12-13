Руководитель Ансамбля Александрова рассказал о «голосе парада Победы» Хорошевцеве

Москва, 13 декабря. Евгений Хорошевцев был профессионалом высочайшего класса, «который обладал особым тембром голоса и знал, на какие слова нужно сделать правильные акценты» — такими словами в разговоре с ФАН вспомнил умершего диктора Евгения Хорошевцева начальник-художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова Минобороны РФ, заслуженный артист России полковник Геннадий Саченюк.

«Он принимал участие практически во всех мероприятиях, которые проходили в Кремле, и, конечно же, он был очень дружен с коллективом Ансамбля Александрова, — поделился с ФАН Геннадий Саченюк. — Очень многих артистов и руководителей он знал, со всеми поддерживал очень теплые, дружеские и профессиональные отношения. Все, что он говорил и объявлял, было удивительно. Очень жаль, что от нас ушел такой человек и профессионал и что мы больше не услышим вживую его голос, а услышим только в записи. Но все мероприятия, которые он вел, все вошло в историю».

Как рассказал ФАН Геннадий Саченюк, знаменитый диктор был потрясающим другом, умел дружить и находить нужные слова. «Об был всегда очень доброжелательным, позитивно настроенным, что очень важно в нашей работе», — сказал Геннадий Саченюк.

Евгения Хорошевцева, народного артиста России и ученика легендарного Левитана, называли «голосом Победы» за то, что каждый год он озвучивал парады Победы и комментировал протокольные мероприятия в Кремле. Президент России Владимир Путин уже выразил соболезнования родным и близким Хорошевцева. Уточняется, что знаменитому диктору диагностировали коронавирус и сопутствующую пневмонию.