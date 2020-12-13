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Политолог заявил, что Россия для Байдена — «априорное зло, которое нужно уничтожить»

Политолог заявил, что Россия для Байдена «априорное зло, которое нужно уничтожить»

Если для Дональда Трампа Россия была конкурентом, которого надо победить, то для Джо Байдена она будет «априорным злом, которое нужно уничтожить». Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее, в ходе интервью программе «Фетисов» на телеканале «Звезда», официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не ожидает кардинальных изменений в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном с приходом в Белый дом Джозефа Байдена. По мнению дипломата, стратегия Соединенных Штатов по отношению к России будет по-прежнему направлена на ее «сдерживание».

«Изменения возможны разве что в худшую сторону, — заметил Солонников. — Но назвать их «кардинальными» действительно нельзя. Почему же нам в таком случае на этих президентских выборах была более близка кандидатура Дональда Трампа? Так уж сложилось, что с демократами у России отношения всегда были хуже, чем с республиканцами. Если мы посмотрим на всю историю послевоенного периода, то выяснится, что, несмотря на то, что Демпартия всегда была более «левой» (в частности, она активно взаимодействовала с профсоюзами), диалог с СССР у нее почему-то не складывался. И с Россией все то же самое».

По словам политолога, «идеолог» Байден — гораздо больший русофоб, нежели «прагматик» Трамп, с которым Москва еще как-то могла договариваться на взаимовыгодных условиях.

«Если бы не эта травля, которой американский президент был подвержен все 4 года своего пребывания на высшем государственном посту, наверное, о чем-то конструктивном нам бы с ним удалось договориться, — подчеркнул эксперт. — Но ему даже не дали толком поруководить Америкой! Трамп не столько управлял страной, сколько отбивался от нападок своих политических оппонентов. В этих условиях о какой-то самостоятельной внешней политике с его стороны говорить не приходится».

Политолог заявил, что Россия для Байдена «априорное зло, которое нужно уничтожить»

Вместе с тем собеседник ФАН отметил, что затратное для американской казны наследие Барака Обамы его преемник разрушал вполне себе самостоятельно: в частности, вышел из нескольких международных проектов.

«Ну и еще активно наседал на Китай, — вспомнил Солонников. — Больше ему ничего, по сути, сделать не дали».

Что же до отношений с Россией, продолжил политолог, то Трамп был лишен «программной русофобии» и потому более выгоден Москве, нежели его вероятный преемник-демократ.

«Он рассматривал нашу страну просто как конкурента — и действовал соответственно этой логике, как бизнесмен, — подчеркнул эксперт. — У него не было по отношению к России той животной ненависти, которую демонстрирует Байден и демократы в целом. По их мнению, Россия — априорный враг и априорное зло, которое должно быть уничтожено».

Резюмируя, собеседник ФАН отметил, что, поскольку никакого позитива в отношениях между двумя странами добиться во время президентства Трампа не удалось, то и приход враждебно настроенных демократов в этом плане мало что кардинально изменит.

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