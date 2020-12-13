Если для Дональда Трампа Россия была конкурентом, которого надо победить, то для Джо Байдена она будет «априорным злом, которое нужно уничтожить». Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Ранее, в ходе интервью программе «Фетисов» на телеканале «Звезда», официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что не ожидает кардинальных изменений в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном с приходом в Белый дом Джозефа Байдена. По мнению дипломата, стратегия Соединенных Штатов по отношению к России будет по-прежнему направлена на ее «сдерживание».

«Изменения возможны разве что в худшую сторону, — заметил Солонников. — Но назвать их «кардинальными» действительно нельзя. Почему же нам в таком случае на этих президентских выборах была более близка кандидатура Дональда Трампа? Так уж сложилось, что с демократами у России отношения всегда были хуже, чем с республиканцами. Если мы посмотрим на всю историю послевоенного периода, то выяснится, что, несмотря на то, что Демпартия всегда была более «левой» (в частности, она активно взаимодействовала с профсоюзами), диалог с СССР у нее почему-то не складывался. И с Россией все то же самое».

По словам политолога, «идеолог» Байден — гораздо больший русофоб, нежели «прагматик» Трамп, с которым Москва еще как-то могла договариваться на взаимовыгодных условиях.

«Если бы не эта травля, которой американский президент был подвержен все 4 года своего пребывания на высшем государственном посту, наверное, о чем-то конструктивном нам бы с ним удалось договориться, — подчеркнул эксперт. — Но ему даже не дали толком поруководить Америкой! Трамп не столько управлял страной, сколько отбивался от нападок своих политических оппонентов. В этих условиях о какой-то самостоятельной внешней политике с его стороны говорить не приходится».

Вместе с тем собеседник ФАН отметил, что затратное для американской казны наследие Барака Обамы его преемник разрушал вполне себе самостоятельно: в частности, вышел из нескольких международных проектов.

«Ну и еще активно наседал на Китай, — вспомнил Солонников. — Больше ему ничего, по сути, сделать не дали».

Что же до отношений с Россией, продолжил политолог, то Трамп был лишен «программной русофобии» и потому более выгоден Москве, нежели его вероятный преемник-демократ.

«Он рассматривал нашу страну просто как конкурента — и действовал соответственно этой логике, как бизнесмен, — подчеркнул эксперт. — У него не было по отношению к России той животной ненависти, которую демонстрирует Байден и демократы в целом. По их мнению, Россия — априорный враг и априорное зло, которое должно быть уничтожено».

Резюмируя, собеседник ФАН отметил, что, поскольку никакого позитива в отношениях между двумя странами добиться во время президентства Трампа не удалось, то и приход враждебно настроенных демократов в этом плане мало что кардинально изменит.