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Астролог рассказала, как привлечь удачу во время солнечного затмения

Астролог рассказала, как привлечь удачу во время солнечного затмения

Во всех астрологических школах затмение считается активатором будущего, именно в этот период особенно важно держать свои мысли и эмоции в порядке. Ближайшее солнечное затмение произойдет в понедельник, 14 декабря, в 19:16 по московскому времени. Астропсихолог Инга Лозанчич рассказала ФАН, на что повлияет солнечное затмение.

Лунное затмение выпало на последний день ноября на полнолуние. Этот период был крайне нестабильным с эмоциональной точки зрения, некоторые люди могли неадекватно реагировать на происходящее из-за затемнения. Между лунным и солнечным затмением есть промежуток в 14 дней — кармический коридор, объяснила астролог.

«Самая верная тактика — это держать свой ум и сознание и эмоции в порядке. Это очень важное время, потому что в периоды затмения закладывается наше будущее. То, что происходило две недели до и будет еще происходить две недели после, даст события весной. Сейчас мы сеем семена, которые будут всходить весной, — это наше состояние сознания», — рассказала она.

Астролог рассказала, как привлечь удачу во время солнечного затмения

Ни для кого уже не секрет, что мысли материальны, обратила внимание астропсихолог.

«Если у нас состояние доброты, любви, принятия, то нас ожидает великолепная весна, потому что мы заложили базу для благих событий. Если у нас было презрение, отторжение, страх, то это заложило не самое лучшее, но есть время это все нейтрализовать», — отметила Лозанчич.

По словам астролога, в последние две недели было неразумно резко что-то менять и начинать. Но в последующие две недели будет растущая Луна, Юпитер и Сатурн выходят из знака Козерог и переходят в Водолея: Сатурн — 17 декабря, а Юпитер — 19 декабря. Эти планеты 21 декабря соединятся в знаке Водолей: время для сосредоточения, обдумывания, формирования планов на будущее, завязывания важных партнерств. В это время могут произойти судьбоносные встречи и события.

Астролог рекомендовала настроиться на солнечное затмение, которое будет вечером в понедельник, и запустить свою персональную программу.

«Например, можно сделать некий ритуал, он может быть внутренний. Нужно отрешиться от внешнего мира, настроиться, увидеть перед собой перспективу, будущую жизнь, год и четко сформулировать намерения. Нужны сознательные, четкие, компактные установки, которые на энергии затмения приобретут вид активатора будущего», — объяснила Лозанчич.

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