Дочь Пескова и Навки в бархатном пуховике цвета незабудки восхитила Сеть

Москва, 13 декабря. Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и фигуристки Татьяны Навки Надя в своем юном возрасте любит следить за модными тенденциями и старается всегда выглядеть стильно.

Надя Пескова в свои шесть лет очень занятая. Она увлекается танцами, гимнастикой, а также изучает три иностранных языка — китайский, французский и английский. Девочка, судя по ее нарядам, интересуется модой, в этом ребенку очень помогает ее мать Татьяна Навка.

Недавно она подобрала для своей юной красавицы интересный наряд, который собрал море комплиментов и слов восхищения. На прогулку с мамой, тетей Натальей и бабушкой Раисой Надя отправилась в модном бархатном пуховике цвета незабудки. Также на девочке была белая юбка из органзы и серебристые ботиночки на липучке. Наряд юной модницы восхитил пользователей Сети.

Дмитрий Песков ранее раскрыл подробности о семейном карантине. Он, его супруга Татьяна Навка и дети лечились дома. По словам пресс-секретаря президента РФ, с болезнью столкнулись все домочадцы. Сначала болезнь перенесли только он и его супруга Татьяна Навка. Остальные члены семьи переболели коронавирусом только через несколько месяцев.