Астролог рассказала, чего нужно избегать на Новый год

Проводить 2020 год нужно ярко, необычно и с эффектным шоу — этому благоволят и небесные тела. Астропсихолог Инга Лозанчич рассказала ФАН, как встретить Новый год и с чем быть осторожнее.

«Луна в небесной сфере будет во Льве 31 декабря в 22:00. Луна во Льве — это яркость, представление, шоу. Даже если два человека будут встречать Новый год, то можно сделать это в виде спектакля, устроить что-то интересное, эффектное», — посоветовала астролог.

По словам Лозанчич, в какие-то годы она рекомендовала не устраивать пышные праздники, а встретить Новый год скромно и спокойно. Но в этом году в январе Уран будет разворачиваться и войдет в зону статичности, его энергия будет нарастать, поэтому можно придумать что-то интересное и оригинальное.

«Банальность для встречи этого Нового года не хороша», — подчеркнула она.

Однако накануне нового года, 30 декабря, лучше уделить время воспоминаниям, вспомнить приятные моменты из прошлого. Лозанчич объяснила, что в это время будет расходиться аспект между Венерой и Нептуном, это даст меланхоличную нотку.

Кроме того, астролог рекомендовала быть острожным с пиротехникой. Уран на низком уровне может оказать и негативное влияние.

«Что касается пиротехники, с этим надо быть аккуратнее. Уран — это что-то резкое, на низком уровне это может дать последствия, если не соблюдать меры безопасности», — предупредила Лозанчич.

Также не повредит аккуратность в отношении алкогольных напитков. Поскольку квадрат Венеры и Нептуна дает сентиментальное настроение, то спиртное может вогнать человека в меланхолию.