Актриса Мария Горбань раздразнила фанатов полуобнаженными бедрами

Москва, 13 декабря. Звезда популярного сериала «Кухня» Мария Горбань показала фанатам полуобнаженные бедра. Новый снимок появился в профиле в соцсети Instagram знаменитости.

В своем аккаунте актриса опубликовала свежую фотографию с отдыха. На снимке артистка запечатлена в раскрепощенной позе, которая позволила поклонникам рассмотреть фигуру своего кумира. Мария предстала в белой футболке, оголив стройные бедра.

«Легче всего осуществимы те мечты, в которых не сомневаются», — написала Мария под постом.

Поклонники не прошли мимо свежей публикации и осыпали знаменитость, которая раздразнила фанатов полуобнаженными бедрами, комплиментами.

«Маша, ты такая позитивная, я тоже Маша, хочу быть такой же вечной батарейкой! Ты супер», — написала одна из фанаток. «Мария, я не сомневаюсь в Ваших мечтах, у Вас под Новый год обязательно сбудется то, что Вы загадали», — отметила вторая. «Ну, очень шикарные ноги», — восхитился третий комментатор.

Ранее сообщалось, что Мария Горбань раззадорила поклонников эротичной фотосессией. Звезда предстала перед фанатами без трусиков, вызвав бурные обсуждения под постом. Многие пришли в восторг от смелых фото, а некоторые обвинили актрису а излишней откровенности.