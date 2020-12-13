Пригожин простил Шнурову старые обиды из-за беременности его жены

Москва, 13 декабря. Поэт и рок-музыкант Сергей Шнуров в третий раз готовится стать отцом. На новость о скором пополнении в семье артиста отреагировал продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин выразил надежду, что Шнурова исправит появление третьего ребенка на свет. С его слов, музыкант может стать менее агрессивным. Также продюсер посоветовал эпатажному артисту не учить наследника матерным словам.

Недавний скандал с лидером группы «Ленинград» Пригожин уже забыл. Он поздравил своего соперника с радостным событием, пожелав его наследнику здоровья.

«Я человек не злой и не злопамятный, я могу только поздравить с таким сообщением и пожелать просто счастья, здоровья, это самое главное», — сказал Пригожин в комментарии Пятому каналу.

В воскресенье Шнуров опубликовал трогательное стихотворение, которое посвятил своей четвертой супруге — дочери уральского миллиардера Ольге Абрамовой. Он сообщил о беременности жены. Артист уже воспитывает дочь Серафиму от первого брака с Марией Исмагиловой. Спустя семь лет вторая жена исполнителя Светлана Костицына родила ему сына Аполлона.