Корнилов заявил, что Джо Байден может помиловать своего сына и уйти в отставку

Преждевременный уход в отставку или импичмент — наиболее вероятные исходы президентства Джо Байдена. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что в рамках расследования налоговых дел сына Джо Байдена, Хантера, Министерство юстиции США запросило информацию о его связях с «двумя десятками организаций», в том числе с украинской газовой компанией Burisma. Предполагается, что сын избранного президента Соединенных Штатов может быть каким-то образом связан с отмыванием денег в этих компаниях.

«Остается только спросить, где раньше был Генпрокурор США и все эти чиновники, которые прекрасно знали о сложившемся конфликте интересов и, судя по всему, старательно прятали его «под сукно», — сказал Корнилов. — А соцсети и СМИ вообще не замечали этого дела! Сторонники Трампа шутят, что вскрывшиеся теперь факты стали шоком для зрителей CNN — они услышали о них впервые».

Политолог предположил, что, если расследование будет вестись достаточно серьезно, следствию откроются жуткие подробности. Однако, подметил эксперт, нынешние элиты во главе со своим новым лидером сделают все, чтобы закрыть дело как можно скорее.

«Вопрос лишь в том, получится ли у них это, — добавил собеседник ФАН. — Здесь уже многое зависит от команды Республиканской партии и от того, насколько им удастся раскрутить дело».

По словам Корнилова, после прихода Джо Байдена в Белый дом его сына будут всячески сдерживать от опасных и преступных авантюр, которыми он так славится.

«Поэтому, скорее всего, он уже никуда не полезет — а на Украину тем более, — заявил политолог. — Но рано или поздно все делишки Хантера раскопают (уже начинают копать!), и это выльется в серьезные проблемы для него: возможно, даже встанет вопрос о его посадке в тюрьму».

Эксперт заявил, что это сильно ударит по авторитету президента США, который будет вынужден пойти на крайние меры.