Гаспарян объяснил, почему «русский либерал» спешит привиться «Спутником»

Журналисты либеральных СМИ прививаются российской вакциной от коронавирусной инфекции, несмотря на критику препарата со стороны оппозиции. По мнению Армена Гаспаряна, такое поведение типично для «русского либерала», потому что, когда хочется жить, политическая борьба отходит на второй план.

Корреспондент радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Нарышкин рассказал в своем блоге о том, как привился российской вакциной «Спутник V» от коронавируса. По его словам, добрые знакомые в медицинских кругах и пример коллег убедили его, что этот препарат как минимум имеет право на существование.

«По-хорошему — им можно и нужно привиться. Разработанный в те же кратчайшие сроки, что и препараты в других странах, он едва ли может быть хуже других», — убежден Нарышкин.

Журналист также подчеркнул, что отбрасывать идею вакцинации «Спутником» только лишь из-за той или иной позиции по отношению к власти неумно и недальновидно, сравнив такой подход с поговоркой «назло бабушке уши отморожу».

И пусть борьба подождет

Как отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей политолог Армен Гаспарян, критика «Спутника V» со стороны либерального сообщества звучит только «ради того, чтобы показать лишний раз свою непримиримость».

«Если вы все такие непримиримые, чего вы понеслись колоться? Потому что жить хочется. А тут уже не до борьбы. Соответственно, вся вот эта остальная гугнящая паства будет в очереди первой, я вас уверяю. Еще будут орать, что они первыми занимали», — убежден эксперт.

Он также добавил, что это просто своего рода «позиция Смердяковых», которую очень хорошо описал в одном из своих произведений Федор Михайлович Достоевский. И в этом отношении с того времени, когда жил писатель, ничего не изменилось, так как ни научный, ни технический прогресс «не способны изменить нрав человека, особенно если этот человек — русский либерал».

На работе либерал, а по жизни — нормальный человек

Однако Алексей Нарышкин не первый представитель либеральных средств массовой информации, пожелавший привиться российской вакциной. До него такой возможностью воспользовался главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов. Он признался, что изначально отрицал эффективность препарата из-за «пропаганды» и нехватки информации по клиническим исследованиям. Но все это время люди продолжают заболевать, а иностранные аналоги вакцины могут появиться в России не раньше весны. Поэтому Смирнов и решился привиться отечественным «Спутником».

По мнению телеведущего Владимира Соловьева, в данной ситуации становится предельно ясной реальная цена убеждений либералов и лояльных к ним журналистов, ведь желание жить для них становится важнее политических принципов. К тому же они видят, что уже многие россияне испытали на себе этот препарат, и он показывает хорошие результаты, в то время как, например, испытания препарата американской компании Pfizer привели как минимум к шести летальным исходам.

«Нашу вакцину опробовали уже немало людей, и я, кстати, один из них. Они смотрят на это и понимают, что на самом деле помогает. Вот на работе он либерал, а по жизни — нормальный человек. Но жить ему хочется, и вакциной он нашей пользуется», — заявил Соловьев в комментарии ФАН.

Напомним, ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что степень эффективности российского препарата от коронавируса «Спутник V» оценивается в 96%. Высокое качество вакцины подтвердил и директор Института политических исследований Сергей Марков. Но Запад, по его словам, активно продолжает вести против России информационную войну, что может негативно отразиться на экспорте отечественного препарата. При этом конкуренция фармацевтических компаний за рынок составляет лишь малый процент дискредитационной деятельности, большая часть которой носит исключительно политический характер.