Датский Saxo Bank назвал вероятную цену нефти в 2021 году

Копенгаген, 13 декабря. Нефть в будущем году будет торговаться в диапазоне 40–60 долларов за баррель, прогнозирует директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

Эксперт не исключил еще большего увеличения стоимости черного золота в том случае, если показатели роста мировой экономики превысят ожидания. Якобсен также считает, что в долгосрочной перспективе роль ОПЕК снизится, но пока этот альянс продолжит доминировать, показывая способность к гибкости и удержанию всех стран-членов.

Что касается последних договоренностей в рамках ОПЕК+, было бы глупо не достигнуть их в условиях появления вакцин от коронавируса и ожиданий восстановления спроса на нефть, добавил представитель Saxo Bank.

Участники ОПЕК+ договорились с мая сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, в августе перешли на ограничения в 7,7 млн, а с января добыча вырастет еще на 500 тысяч баррелей. В дальнейшем решения будут приниматься ежемесячно в зависимости от условий на рынке.

Минэнерго России считает диапазон цен в интервале от 40 до 60 долларов за баррель справедливым, в том числе в перспективе ближайших десяти лет.