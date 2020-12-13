Нюша взбудоражила поклонников фигурой в купальнике-бюстье

Москва, 13 декабря. Известная российская исполнительница Нюша восхитила поклонников фигурой в купальнике-бюстье алого цвета. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram-аккаунте.

После родов Нюша заметно прибавила в весе, но правильное питание, спорт и массаж сделали свое дело, и артистка быстро пришла в норму. Сейчас многие представительницы прекрасного пола могут позавидовать ее фигуре. Роскошные формы исполнительницы взбудоражили фанатов. На последней опубликованной фотографии звезда позирует в алом купальнике-бюстье сидя на на велюровом диване.

«Ути, какая красивая девочка», — написала одна из поклонниц. «Красавица», — восхитилась вторая. «Очень красивая Нюша», — добавила третья.

Ранее Нюша опубликовала фотографии со съемок «Вечернего Урганта» в коротком черном платье и вызвала восхищенные отзывы комментаторов. Артистка опубликовала шесть фотографий из-за кулис передачи. Одна из них сделана с самим ведущим программы, Иваном Ургантом, и известным блогером, обозревающим гаджеты, Валентином Wylsacom Петуховым. Фанаты пришли в восторг и буквально засыпали комментарии комплиментами.