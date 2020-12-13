Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата доставят в Белград

Белград, 13 декабря. К 76-летию окончания освобождения Белграда от фашистских захватчиков в Сербию доставят Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата. Как стало известно ФАН, в церемонии примут участие председатель Российского исторического общества Нарышкин, замминистра иностранных дел РФ Глушко, руководитель Россотрудничества Примаков, представители Минобороны России.

14 декабря во время торжественной церемонии к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля принесут цветы, пройдет минута молчания, а огонь от символа памяти — Вечного огня — зажгут в специальной лампаде для транспортировки. Уже 15 декабря лампаду спецбортом Минобороны доставит российская делегация, ее возглавит помощник президента РФ и глава РВИО Мединский. В Сербии около скульптурно-архитектурной композиции «Вечный огонь» на мемориале освободителям Белграда огонь из Москвы встретят сербский президент Вучич и глава российского МИД Лавров.

Уточняется, что появление первого в республике Вечного огня будет свидетельствовать о продолжении Россией и Сербией традиций боевого братства, заложенных в ходе борьбы с фашизмом, а также о приверженности сторон сохранению исторической правды о подвиге предков и послужит напоминанием о роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма на фоне участившихся попыток пересмотра ключевых событий Второй мировой войны.

Мемориал «Вечный огонь» в Белграде появится по взаимной инициативе властей России и Сербии. Скульптурно-архитектурную композицию создал академик Российской академии художеств Андрей Тыртышников, проект поддержан администрацией президента Республики Сербии, мэрией Белграда, военными ведомствами России и Сербии, посольством РФ в Сербии, Россотрудничеством и другими структурами. Открытие «Вечного огня» пройдет под патронатом президента Российской Федерации и президента Республики Сербии.