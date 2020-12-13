Пензенская область не будет менять часовой пояс

Пенза, 13 декабря. Вопреки просьбам многих жителей региона, Пензенская область не будет изменять часовой пояс. Об этом в ходе прямой линии рассказал губернатор Иван Белозерцев.

Незадолго до мероприятия на личной странице главы региона в Instagram появилось немало вопросов, связанных с проблемой перевода времяисчисления в регионе на «летнее».

«Можно ли у нас в регионе ввести опять «летнее» время? Это время отменили, опираясь на Москву, но Москва от нас в 500 км, у нас солнце летом встает в 2:30, а заходит — в 21 час. Кому оно светит ночью? У нас свои огороды, дачи, вечером после работы не успеваешь ничего сделать, не каждый встанет в 4 утра до работы пойти работать в огороде. Давайте подумаем над этим, если нужно, провести надо опрос населения. Думаю, большинство поддержат», — обратилась к губернатору жительница Пензенской области.

В ходе прямой линии Иван Белозерцев не обошел стороной данный вопрос, предоставив на него краткий, но лаконичный ответ.

«Мы проводили социологический опрос. Абсолютное большинство граждан не хотят, чтобы время было перенесено», — ответил губернатор.

Тема смены часового пояса на территории Пензенской области поднималась горожанами неоднократно. Последнее такое предложение было рассмотрено на одной из ноябрьских сессий Пензенской городской Думы. Необходимость в этом депутаты обосновали многочисленными просьбами жителей области.

Ситуацию в интервью корреспонденту ФАН прокомментировал кандидат физико-математических наук, доцент Педагогического института им. В. Г. Белинского Пензенского государственного университета Алексей Киндаев. По его мнению, данная проблема требует более тщательного анализа, который раз и навсегда поставит точку в вопросе смены часового пояса.

«Вопрос о пользе изменения местного времени или, как говорят в народе, о переводе стрелок часов, не имеет однозначного ответа. И сторонники, и противники подобных манипуляций готовы привести целый ряд аргументов, говорящих как в пользу одних, так и других решений. На мой взгляд, здесь необходимо авторитетное комплексное исследование, достоверные и убедительные результаты которого склонили бы чашу весов в ту или иную сторону», — поделился он.

Также Алексей отметил, что за последние 10 лет область трижды претерпела изменения различных типов исчисления времени. Однако ни один из вариантов не встретил стопроцентного одобрения местных жителей.

«Только мое поколение испытало на себе несколько экспериментов с местным временем, среди которых выделю три принципиально отличных: переход в течение года на «летнее» и «зимнее» время — от этих операций отказались в апреле 2011 года; использование только «летнего» времени — имело место до октября 2014 года; использование только «зимнего» времени — практикуется сейчас. Как известно, ни один из указанных вариантов не получил всеобщей поддержки, т. к. одним кажется, что Солнце встает слишком поздно, а другим — слишком рано», — заключил Киндаев.

Подходя к вопросу с точки зрения астрономии, он резюмировал, что острой необходимости в переходе на летнее время у области нет.