Пожар в Пензенской области уничтожил склады двух крупных мебельных предприятий

Кузнецк, 13 декабря. В результате утреннего пожара в городе Кузнецке были уничтожены складские помещения с готовой продукцией двух крупных мебельных предприятий Пензенской области.

Подробностями происшествия с ФАН поделилась руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

«Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 05:27. Речь шла о крупном пожаре на улице Чкалова города Кузнецка Пензенской области. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло возгорание на складе готовой продукции мебели. На месте пожара работали 26 человек и семь единиц техники. Благодаря грамотным действиям пожарных уже в 06:25 пожар был локализован на площади 800 кв. м», — рассказала Анна.

Один из местных жителей, что проживает неподалеку от складских помещений мебельных предприятий, рассказал корреспонденту ФАН о том, кому принадлежала уничтоженная в огне продукция.

«Там два склада сгорело полностью. Один принадлежал мебельной фабрике «STOP-мебель», а второй — «МФА» («Мебельная фабрика Астахова» — прим. ред.). Там вообще складов много мебельных, может уже и остальные погорели. Вечером проходил мимо, огонь еще горел. Весь день тушат», — рассказал очевидец.

Напомним, как сообщал ранее ФАН, 12 декабря пожар возник и в самом центре города Калининграда. Однако помощь сотрудников МЧС в данной ситуации не понадобилась, т.к. возгорание было ликвидировано подручными средствами до их приезда.