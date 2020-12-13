Пушков высмеял понятие «украинский патриот», копирующее нравы Запада

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял понятие «украинский патриот», о котором написал киевский политический эксперт Глеб Ляшенко.

Ляшенко опубликовал в Facebook фотографию темнокожего мужчины в футболке с трезубцем и надписью «Украина». Политолог иронично отметил, что скоро так будет выглядеть настоящий патриот, которого бы оценил американский демократ Джо Байден, назвавший себя новым президентом США.

Как пишет в своем Telegram-канале Пушков, Киев активно «стелется» перед Вашингтоном, продает Западу чернозем и готов задешево отдать вообще все, а также посадить политика из США во главе своего стола, чтобы он раздавал указания.

«В силу этой абсолютной несамостоятельности нынешних украинских властей такое суждение не лишено оснований. Тем более что эту деградацию понятия «украинского патриотизма» отмечают сами украинские политологи. Им виднее», — резюмировал российский сенатор.

Ранее украинские конструкторы в открытом письме заявили о превосходстве России над Украиной в количестве и качестве танков. По их данным, количество танков в Вооруженных силах РФ составляет 12,5 тыс. единиц.