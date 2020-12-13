Ультраправые финны готовят заговор против высокопоставленных чиновников

Ультраправые активисты из Финляндии оказались вероятными участниками заговора против высокопоставленных чиновников правоохранительных структур. В настоящее время криминальная полиция начала предварительное следствие по делу о подготовке тяжких преступлений, жертвами которых могли стать глава МВД Мария Охисало или же генпрокурор Райя Тойвиайнен. Первой о ходе данного расследования сообщила новостная служба MTV Uutiset.

Комиссар криминальной полиции Санна Спрингаре в своем комментарии изданию STT попыталась заверить общественность в том, что никакая конкретная угроза со стороны националистов в адрес министра и прокурора пока не была обнаружена.

«Они не являются в деле истцами и в целом не фигурируют в расследуемой цепочке преступлений», — заявила Спрингаре.

Аналогичная информация была опубликована пресс-службой финской прокуратуры.

Между тем, если высокопоставленные представители властей пока исключены из этого дела, факта серии преступлений полиция отрицать не может.

По данным портала Yle, сейчас у прокуратуры есть сразу несколько подозреваемых, среди которых в том числе и старший констебль полиции Хельсинки. Впрочем, его причастность к тяжким преступлениям до сих пор является большим вопросом.

Теперь следствие ведется по ряду статей, самой серьезной из которых стала подготовка преступления против жизни и здоровья.

Ранее в материалах Федерального агентства новостей сообщалось о недовольстве финнов своим руководством. В конце ноября 2020 года на улицах Хельсинки была проведена протестная акция. Тот митинг был назван Fixit, по аналогии с британским Brexit. На нем жители столицы требовали выхода страны из состава Евросоюза и отставки правительства.