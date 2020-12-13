Нескучные и оригинальные новогодние подарки для учителей

Новогодние праздники — это всегда ожидание чудес и предвкушение подарков. Чем же порадовать своего любимого учителя школьнику? Какой сделать сюрприз? В этом обзоре новогодних подарков ФАН намеренно отходит от традиционных предметов учительского быта и не будет рассматривать в качестве презентов указки, ручки, ежедневники, брелоки для ключей и даже конфеты. В своих рекомендациях мы хотим напомнить, что за пределами школы у наших замечательных учителей есть своя жизнь, свои интересы. Поможем им переключиться на простые повседневные радости и вернуться к ученикам после каникул посвежевшими, с горящими глазами и новыми идеями.

Что подарить учительнице и учителю на Новый год?

Урок в подарок для учителя — почему бы и нет? Ведь между посиделками за праздничным столом с родными и друзьями можно посвятить достаточно времени своему хобби. Узнайте, какова область интересов у вашего педагога, чем он любит и хочет заниматься. Например, краткий экскурс в японский язык, основы йоги, гимнастику ушу или даже бокса. В конце концов, учитель — такой же человек, как и все, и ему нужно знать несколько способов цивилизованно сбросить негативные эмоции. Опытный тренер и расскажет и покажет основные приемы, «поставит» руку. Причем боевые искусства хороши для обоих полов, и милые дамы делают в этом направлении едва ли не большие успехи. Также в качестве подарка могут быть уместны модные курсы или лекции о мировых трендах из области путешествий, научных открытий, автомобильной промышленности, рыбалки и так далее. В условиях сегодняшнего дистанционного формата такие курсы проводятся онлайн, и принять в них полноценное участие можно не выходя из дома.

Пригласите на новогоднее мероприятие для учителей музыканта, сделайте сюрприз в виде подборки любимых песен и мелодий. Можно, к примеру, сделать музыкальный вечер в стиле фламенко или ямайских напевов и подарить в качестве дополнения яркие маракасы.

А, может быть, ваш учитель давно забыл про детские шалости, стал слишком серьезен? Самое время ненавязчиво намекнуть, что ребенок живет в каждом из нас. Подарите вашему педагогу «ледянку», санки или снежную доску. Сегодняшний ассортимент спортивных товаров позволяет выбрать этот атрибут на любой вкус и кошелек, а в дополнение к такому презенту хорошо подойдут зимние непромокаемые перчатки.

Помогите учителю «сменить картинку», ведь и он совершает каждодневный маршрут «дом-школа-дом», так же как и вы. Подарите ему экскурсию по вашему городу и его необычным местам, ведь таковые обязательно существуют. Подобный экскурс также может быть виртуальным, в этом случае выбор направлений значительно расширится. Кроме того, сегодня люди по всему миру виртуально посещают концерты известных исполнителей классики и современной музыки. Подберите и вы для педагога джазовый, этнический или любой другой фестиваль в онлайне.

Как сделать своими руками подарок для учителя

Сами учителя признаются, что нет ценнее подарков, чем те, в которые ученики вложили свою энергию, так что, планируя подарок, стоит взять это на заметку.

Что создает уютную камерную обстановку в доме длинными зимними вечерами? Конечно же, красивая настольная лампа, с удобным фиксатором высоты, под старину или в стиле современного минимализма. Основу для светильника можно приобрести в хозяйственном магазине. А вот с абажуром можно поработать, подключив к этому всю свою фантазию. Верхняя часть лампы из ткани с необычным принтом — почему бы и нет? Красивая материя с тропическими растениями и птицами — прекрасный способ перенестись в теплые края.

Свечи — традиционное украшение новогоднего стола, а подсвечник к ним — прекрасный праздничный аксессуар, сделать который своими руками не составит большого труда. Дайте волю своей фантазии, благо, материалов для декора в наши дни существует огромное количество. Можно, к примеру, обрамить изделие фигурками животных, цветами, еловыми шишками или ветками.

Какой учитель не хочет порадовать себя и свою семью сладостями на Новый год? Поддержите это настроение и подарите педагогу интересный десерт. Его можно сделать самостоятельно либо заказать в хорошей кондитерской. Собственную выпечку упакуйте в веселый картон, расписав его поздравлениями.

Есть вариант, что ваш учитель любит готовить десерты сам. В этом случае соберите для него подарочный набор с ингредиентами для выпечки: специальная мука для кондитерки, тюбики с глазурью и сливками, цветные фигурки из марципана для украшения, различные обсыпки. Чтобы такой подарок выглядел более солидно и законченно, дополните его красочной кулинарной книгой о выпечке. Или яркой новогодней скатертью.

Для сервировки новогоднего стола, помимо подсвечников, можно придумать декоративные элементы. Подойдет маленькая живая елочка, красиво собранные ветки с блестками и снежинками, стаканчики для салфеток. Еще один вид подарков, которые уместны именно под Новый год — это елочные игрушки: мягкие маленькие собачки, стеклянные или деревянные шарики, расписанные вручную, домики-фонарики, серебристые или цветные шишки, бусы, букетики, сосульки из фольги, бантики, бабочки, и так далее. Если каждый ученик из класса сделает по игрушке, то елка у учителя будет самая оригинальная и сказочная.

Что подарить на Новый год учителю начальных классов, классному руководителю

Давние традиции младших классов — праздничные чаепития деток вместе с их классным руководителем. Сделайте новогоднее чаепитие душевным, подарите учителю большой заварочный чайник. Или чайный сервиз со снеговиком. Сюда же можно добавить нарядные салфетки ручной работы, вязаные или вышитые. Можно обойтись и без сервиза, если каждый принесет в подарок свою кружку с интересным дизайном.

И, конечно же, отличным подарком может стать собранная специально для учителя новогодняя корзинка. Выберите корзину побольше и положите туда небольшие сувениры от каждого ученика. Подойдут и фрукты, и баночка с медом, и маленькие статуэтки. К каждому сувениру прикрепите открыточку с личным пожеланием.