Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Возможно ли взыскать долг по расписке через суд и как избежать распространенных ошибок

Возможно ли взыскать долг по расписке через суд и как избежать распространенных ошибок

Выдача займа по расписке о возврате долга — распространенная практика как между хорошими друзьями, родственниками или коллегами по службе, так и между незнакомыми людьми. Ведь на первый взгляд все выглядит довольно безопасно: доказательством долговых обязательств выступает зафиксированная на бумаге денежная сумма, подтвержденная подписью заемщика. Однако внутренний комфорт сменяется серьезным беспокойством, если спустя какое-то время автор расписки не торопится возвращать вам долг, а то и вовсе «пропадает с радаров». Адвокат Владимир Атапин рассказывает, каковы шансы вернуть долг по расписке, от чего они зависят и как правильно взыскать долг по расписке через суд.

В каких ситуациях и на какие виды займов уместно оформлять расписку?

Возможно вы не знали, но по договору займа могут передаваться не только деньги, но и вещи. Хотя, как правило, когда речь идет о расписке, подразумевается именно долговая расписка, которая подтверждает факт займа денежных средств.

Статьей 808 Гражданского кодекса предусмотрено, что займ на сумму, превышающую десять тысяч рублей, должен быть оформлен в виде письменного договора, однако данное условие не лишает займодавца права запросить расписку в подтверждение оформления договора займа и его условий.

Расписка о возврате долга должна быть написана правильно во избежание возможных проблем (Фото: pexels.com)

Как правильно оформить расписку, давая деньги в долг?

Долговая расписка составляется в простой письменной форме. Под этим подразумевается, что расписку не обязательно заверять нотариально. Более того, если руководствоваться теоретическим правом, то даже простой рукописный текст «Я, Петров Петр, взял в долг у Иванова Ивана в долг 30 000 рублей», заверенный личной подписью, уже будет достаточным доказательством факта заключения договора займа и основанием для взыскания долга в судебном порядке.

«Однако при взыскании долга по такому примитивному документу Иванову Ивану придется доказывать, что он предъявил исковое заявление о взыскании долга по расписке именно тому самому Петру Петрову, а не его однофамильцу, выяснять адрес регистрации по месту жительства и, вероятно, преодолевать другие технические и юридические препятствия для получения положительного решения суда, — предупреждает Владимир Атапин. — Поэтому обратите внимание, чтобы при написании расписки заемщик верно указал полностью свою фамилию, имя и отчество, номер паспорта и место жительства, сумму займа цифрами и прописью, срок возврата займа и санкции за нарушение срока возврата займа. Если денежные средства предоставляются в долг под проценты, также необходимо указать, под какой именно процент выдается заем».

Если вы выдаете крупную сумму займа женатому человеку, то настаивайте, чтобы на расписке также поставил(а) свою подпись и супруг(а) заемщика, указав полностью свои фамилию, имя и отчество. Это поможет вам в дальнейшем обратить взыскание на совместное имущество супругов.

Желательно также, чтобы в расписке стояли подписи ваших свидетелей. Последнее вам пригодится, если суд признает заемщика банкротом, и вы заявите требование о включении в реестр кредиторов. В делах о банкротстве суды не особо доверяют долговым распискам, поскольку недобросовестные должники часто пытаются с помощью подставных лиц «размыть» свою задолженность и лишить кредиторов возможности реально получить удовлетворение финансовых требований за счет имущества должника.

Крайне желательно, чтобы в долговой расписке стояли подписи ваших свидетелей (Фото: pexels.com)

Какие ошибки обычно совершают при оформлении расписки?

«Типичная ошибка — распечатывание расписки на принтере с тем, чтобы заемщик лишь поставил на ней свою подпись. В таких случаях нечестный человек может отказаться от своей подписи, а эксперт по одной подписи не всегда может установить ее принадлежность конкретному человеку, и тем более эксперт не сможет определить соответствие подписи, если должник умышленно изменил ее при подписании расписки, — разъясняет Владимир Атапин. — Конечно, не хотелось бы, чтобы некоторые граждане, прочитав этот совет, приняли его как руководство к действию. Таких товарищей я предостерегу от совершения противоправных действий, за совершение которых предусмотрена ответственность по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Также распространенной ошибкой является предоставление займа непроверенному лицу. Как проверить? Через общих знакомых, интернет и так далее. Проверьте также на сайте суда по месту жительства заемщика (например, в Москве подсудность можно определить на сайте. В свою очередь, у судебных приставов есть сайт на котором находится информация о должниках.

«Я обычно набираю в сети ФИО человека, который мне интересен, и номер его мобильного телефона. Просматриваю его аккаунты в соцсетях, а также аккаунты его друзей. Отсутствие в Интернете информации о человеке, если он не военнослужащий, должно насторожить», — говорит наш эксперт.

Сколько времени обычно проходит с момента обращения в суд до взыскания задолженности?

Давая деньги в долг и составляя безупречную долговую расписку, имейте в виду, что взыскать долг в суде — это даже не полдела, а лишь начало процедуры взыскания долга по расписке с физического лица: судебная практика такова, что в реальности получить исполнение не всегда возможно, но зато всегда трудно и долго.

«После предъявления иска в суд положительное решение вы получите, в лучшем случае, через три месяца, но это лишь если должник не будет препятствовать процессу, приводя ряд «уважительных» причин, почему он не может участвовать в судебных заседаниях. Такие процессы, с учетом пандемии COVID-19, загруженности, болезней и отпусков судей, могут длиться годами», — разъясняет Владимир Атапин реальное положение дел.

Чтобы сократить временные издержки, постарайтесь оговорить с заемщиком залог в счет обеспечения исполнения его обязательств. В залоге могут находиться любые ценные вещи, а также автомобили и квартиры. Правда, в случае залога недвижимости о расписке речи уже идти не может, поскольку залог недвижимого имущества (ипотека) — это непростая процедура, которая требует государственной регистрации. Но если сумма займа серьезная, то и гарантии должны быть соответствующими.

Можно ли продать долг по расписке и что это даст?

Такая практика действительно существует, для этого используют специальный термин «цессия» или, другими словами, уступка требования. Цессия абсолютна законна и регулируется главой 24 Гражданского кодекса о перемене лиц в обязательстве. Обычно долг выкупается с дисконтом, и чем безнадежнее долг, тем за меньшую сумму у вас его выкупят. Например, безнадежную задолженность банки продают за 1% от суммы долга. Зачастую сами должники и выкупают свои долги с использованием подставных лиц.

Угрозы и насилие – не лучший и, к тому же, уголовно наказуемый метод взыскания долга по расписке (Фото: pixabay.com)

Каких поступков точно не следует совершать, если вам не возвращают долг?

Не следует требовать долг под угрозой расправы, самостоятельно против воли должника забирать его имущество, и, тем более ни в коем случае нельзя применять силу или привлекать для этого криминал.

«Если от должника поступит обоснованное заявление в полицию о вымогательстве или самоуправстве, то, возможно, вы будете рады простить ему долг, но даже это не спасет вас от уголовного преследования», — предупреждает наш эксперт.

Какими могут быть сроки возврата задолженности по расписке?

В расписке вы можете указать любой срок возврата займа. Если же такой срок не указан, то, в соответствии со ст. 810 ГК РФ, заемщик обязан вернуть долг в течение 30 дней с момента получения требования кредитора.

«Здесь еще раз вернусь к необходимости указания в расписке адреса заемщика, поскольку при отсутствии такового будет сложно доказать в суде, что вы предъявили должнику соответствующее требование, — резюмирует Владимир Атапин.

Новости партнеров