Выдача займа по расписке о возврате долга — распространенная практика как между хорошими друзьями, родственниками или коллегами по службе, так и между незнакомыми людьми. Ведь на первый взгляд все выглядит довольно безопасно: доказательством долговых обязательств выступает зафиксированная на бумаге денежная сумма, подтвержденная подписью заемщика. Однако внутренний комфорт сменяется серьезным беспокойством, если спустя какое-то время автор расписки не торопится возвращать вам долг, а то и вовсе «пропадает с радаров». Адвокат Владимир Атапин рассказывает, каковы шансы вернуть долг по расписке, от чего они зависят и как правильно взыскать долг по расписке через суд.

В каких ситуациях и на какие виды займов уместно оформлять расписку?

Возможно вы не знали, но по договору займа могут передаваться не только деньги, но и вещи. Хотя, как правило, когда речь идет о расписке, подразумевается именно долговая расписка, которая подтверждает факт займа денежных средств.

Статьей 808 Гражданского кодекса предусмотрено, что займ на сумму, превышающую десять тысяч рублей, должен быть оформлен в виде письменного договора, однако данное условие не лишает займодавца права запросить расписку в подтверждение оформления договора займа и его условий.

Как правильно оформить расписку, давая деньги в долг?

Долговая расписка составляется в простой письменной форме. Под этим подразумевается, что расписку не обязательно заверять нотариально. Более того, если руководствоваться теоретическим правом, то даже простой рукописный текст «Я, Петров Петр, взял в долг у Иванова Ивана в долг 30 000 рублей», заверенный личной подписью, уже будет достаточным доказательством факта заключения договора займа и основанием для взыскания долга в судебном порядке.

«Однако при взыскании долга по такому примитивному документу Иванову Ивану придется доказывать, что он предъявил исковое заявление о взыскании долга по расписке именно тому самому Петру Петрову, а не его однофамильцу, выяснять адрес регистрации по месту жительства и, вероятно, преодолевать другие технические и юридические препятствия для получения положительного решения суда, — предупреждает Владимир Атапин. — Поэтому обратите внимание, чтобы при написании расписки заемщик верно указал полностью свою фамилию, имя и отчество, номер паспорта и место жительства, сумму займа цифрами и прописью, срок возврата займа и санкции за нарушение срока возврата займа. Если денежные средства предоставляются в долг под проценты, также необходимо указать, под какой именно процент выдается заем».

Если вы выдаете крупную сумму займа женатому человеку, то настаивайте, чтобы на расписке также поставил(а) свою подпись и супруг(а) заемщика, указав полностью свои фамилию, имя и отчество. Это поможет вам в дальнейшем обратить взыскание на совместное имущество супругов.

Желательно также, чтобы в расписке стояли подписи ваших свидетелей. Последнее вам пригодится, если суд признает заемщика банкротом, и вы заявите требование о включении в реестр кредиторов. В делах о банкротстве суды не особо доверяют долговым распискам, поскольку недобросовестные должники часто пытаются с помощью подставных лиц «размыть» свою задолженность и лишить кредиторов возможности реально получить удовлетворение финансовых требований за счет имущества должника.

Какие ошибки обычно совершают при оформлении расписки?

«Типичная ошибка — распечатывание расписки на принтере с тем, чтобы заемщик лишь поставил на ней свою подпись. В таких случаях нечестный человек может отказаться от своей подписи, а эксперт по одной подписи не всегда может установить ее принадлежность конкретному человеку, и тем более эксперт не сможет определить соответствие подписи, если должник умышленно изменил ее при подписании расписки, — разъясняет Владимир Атапин. — Конечно, не хотелось бы, чтобы некоторые граждане, прочитав этот совет, приняли его как руководство к действию. Таких товарищей я предостерегу от совершения противоправных действий, за совершение которых предусмотрена ответственность по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Также распространенной ошибкой является предоставление займа непроверенному лицу. Как проверить? Через общих знакомых, интернет и так далее. Проверьте также на сайте суда по месту жительства заемщика (например, в Москве подсудность можно определить на сайте. В свою очередь, у судебных приставов есть сайт на котором находится информация о должниках.

«Я обычно набираю в сети ФИО человека, который мне интересен, и номер его мобильного телефона. Просматриваю его аккаунты в соцсетях, а также аккаунты его друзей. Отсутствие в Интернете информации о человеке, если он не военнослужащий, должно насторожить», — говорит наш эксперт.

Сколько времени обычно проходит с момента обращения в суд до взыскания задолженности?

Давая деньги в долг и составляя безупречную долговую расписку, имейте в виду, что взыскать долг в суде — это даже не полдела, а лишь начало процедуры взыскания долга по расписке с физического лица: судебная практика такова, что в реальности получить исполнение не всегда возможно, но зато всегда трудно и долго.

«После предъявления иска в суд положительное решение вы получите, в лучшем случае, через три месяца, но это лишь если должник не будет препятствовать процессу, приводя ряд «уважительных» причин, почему он не может участвовать в судебных заседаниях. Такие процессы, с учетом пандемии COVID-19, загруженности, болезней и отпусков судей, могут длиться годами», — разъясняет Владимир Атапин реальное положение дел.

Чтобы сократить временные издержки, постарайтесь оговорить с заемщиком залог в счет обеспечения исполнения его обязательств. В залоге могут находиться любые ценные вещи, а также автомобили и квартиры. Правда, в случае залога недвижимости о расписке речи уже идти не может, поскольку залог недвижимого имущества (ипотека) — это непростая процедура, которая требует государственной регистрации. Но если сумма займа серьезная, то и гарантии должны быть соответствующими.

Можно ли продать долг по расписке и что это даст?

Такая практика действительно существует, для этого используют специальный термин «цессия» или, другими словами, уступка требования. Цессия абсолютна законна и регулируется главой 24 Гражданского кодекса о перемене лиц в обязательстве. Обычно долг выкупается с дисконтом, и чем безнадежнее долг, тем за меньшую сумму у вас его выкупят. Например, безнадежную задолженность банки продают за 1% от суммы долга. Зачастую сами должники и выкупают свои долги с использованием подставных лиц.

Каких поступков точно не следует совершать, если вам не возвращают долг?

Не следует требовать долг под угрозой расправы, самостоятельно против воли должника забирать его имущество, и, тем более ни в коем случае нельзя применять силу или привлекать для этого криминал.

«Если от должника поступит обоснованное заявление в полицию о вымогательстве или самоуправстве, то, возможно, вы будете рады простить ему долг, но даже это не спасет вас от уголовного преследования», — предупреждает наш эксперт.

Какими могут быть сроки возврата задолженности по расписке?

В расписке вы можете указать любой срок возврата займа. Если же такой срок не указан, то, в соответствии со ст. 810 ГК РФ, заемщик обязан вернуть долг в течение 30 дней с момента получения требования кредитора.