Лера Кудрявцева рассказала, как отметит и что приготовит на Новый год

Телеведущая Лера Кудрявцева планирует встречать Новый год в узком семейном кругу. Знаменитость рассказала ФАН, какие блюда приготовит для новогоднего стола.

Кудрявцева призналась, что из-за съемок пока не начинала подготовку к празднику.

«Пока еще никак к Новому году не подготовилась, ничего не сделала. Как только закончатся мои съемки, так сразу и начну этим заниматься — и подарки покупать, и елку наряжать», — рассказала она.

Ведущая поделилась планами на новогоднюю ночь. По ее словам, она встретит Новый год дома в кругу семьи.

«Праздновать будем дома, как и вся страна, в узком семейном кругу — семья, дети, родители. Традиции ровно такие же, как и у всех: узкий семейный круг, салат оливье, «Ирония судьбы», селедка под шубой, шампанское, загадывание желаний. Я вот готовлю прям все по максимуму, салаты, утку с яблоками запекаю, ну все, на столе буквально все!» — добавила ведущая.

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