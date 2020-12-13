Назван реальный срок иммунитета к COVID-19 после вакцинации

Москва, 13 декабря. Эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина назвала реальный срок иммунитета к коронавирусной инфекции после вакцинации.

Как пишут «Народные новости», реальный срок иммунитета к инфекции даже при условии сделанной прививки — полгода. Булыгина привела в пример грипп, штамм которого меняется каждый год, из-за чего приходится разрабатывать новые вакцины. Коронавирус тоже может мутировать, и существующие вакцины от инфекции станут неэффективными. Эксперт отметила, что сейчас ученые слишком мало изучают поведение вируса, чтобы прогнозировать его дальнейшие действия.

«У тех, кто переболел весной, не у всех, но у большей части, антитела присутствуют, поэтому мы точно можем говорить, что, сделав прививку, защита сохранится на полгода. Как дальше себя поведет вирус? Мы не можем сказать», — подытожила Булыгина.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность препарата от коронавируса «Спутник V» составляет 96%. Вероятность заразиться новым типом коронавируса существует, однако после иммунизации риск развития тяжелой стадии заболевания сводится практически к нулю.