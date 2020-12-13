Рок-музыкант Сергей Галанин вспомнил умершего вокалиста «Воскресения» Андрея Сапунова

Вокалист группы «Воскресение» Андрей Сапунов обладал невероятным голосом и музыкальным даром. Об этом в интервью ФАН заявил рок-музыкант Сергей Галанин.

Ранее стало известно, что 13 декабря 2020 года Сапунов скончался в результате инфаркта. Ему было всего 64 года.

«Моя главная история заключается в том, что я успел с ним спеть песню, мою песню, и я ему за это очень благодарен, — поделился воспоминаниями об артисте Галанин. — Он вселил в эту песню часть своей души, и она совершенно другими красками заиграла. Обычно, когда я писал дуэты, у меня на песню было несколько претендентов, а вот на эту песню он один был у меня в голове намечен. И в голове и, видимо, в сердце все срослось, и он спел просто замечательно».

Собеседник ФАН отметил, что у Сапунова был «совершенно неповторимый голос», благодаря которому его песня зажила совершенно другой жизнью.

«До этого она просто выходила в моем исполнении, это другая совершенно композиция, а вот здесь получилось совершенно что-то особенное. Я за это ему очень благодарен. Я очень рад, что что-то мы успеваем все-таки сделать и хочется сказать, что нужно успевать, потому что жизнь чрезвычайно коротка», — резюмировал рок-музыкант.

Андрей Сапунов присоединился к группе «Воскресение» в качестве вокалиста и гитариста в 1979 году. Позднее, в 1983 году, он окончил Музыкальное училище имени Гнесиных и участвовал в работе музыкальных коллективов «Лотос», «Самоцветы» и «Цветы».