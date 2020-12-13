Аналитики NI назвали российский танк Т-95 уникальной машиной-мечтой танкиста

Москва, 13 декабря. Аналитики из США назвали российский танк Т-95 уникальной машиной, характеристики которой превратили ее в мечту танкиста. Своей точкой зрения на этот счет журналисты поделились на страницах издания The National Interest (NI). Эксклюзивный перевод публикует «ПолитРоссия».

Американские эксперты объяснили, почему танк Т-95 должен войти в историю, хотя было построено всего несколько прототипов этой техники. Некоторые конструктивные особенности этой машины впоследствии использовались в танке следующего поколения Т-14 «Армата». Американские аналитики перечислили уникальные характеристики российского танка Т-95.

«Т-95 – это мечта танкиста. Высокомобильный, хорошо защищенный и с большой огневой мощью — много огневой мощи. Оснащенный 152-миллиметровой основной пушкой, Т-95 превосходил бы любой другой танк, с которым он столкнулся», — восхитились российской военной машиной американские аналитики.

Они сравнили Т-95 с американскими M1 Abrams и немецкими Leopard 2. Аналитики из КНР заметили, что на них устанавливаются 120-миллиметровые орудия, а российский танк имеет 152-миллиметровые боеприпасы, благодаря которым можно «рассчитывать не только на увеличенную дальность стрельбы, но и на улучшенную логистику».

«Дело в том, что это стандартный калибр артиллерийских орудий, и российский танк в теории мог бы использовать артиллерийские снаряды в дополнение к танковым боеприпасам», — говорится в материале The National Interest.

Крупные габариты российского танка дают этой машине важное преимущество. Когда Т-95 находится сразу за гребнем холма, он может вести огонь из максимально защищенной позиции. Американские аналитики отметили, что «корпус и башня Т-95 довольно высокие, что дает главному орудию хорошие углы наклона». Это, с их точки зрения, полезно «в сценариях, когда цели находятся вне зоны видимости или в ходе боевых действий в городских условиях».

«Особенно когда приходится вести огонь по противнику, находящемуся на крышах или на верхних этажах зданий», — подчеркнули эксперты из Соединенных Штатов.

Он добавили, что «если бы Т-95 поступил в серийное производство, это был бы грозный противник».

Авторы NI ранее составили топ-5 лучших российских и советских танков. Одной из таких машин стал культовый советский Т-34, благодаря которому советским танкистам удалось приблизить победу в Великой Отечественной войне.