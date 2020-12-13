Вооруженный конфликт в Сирии оказался масштабным настолько, что затронул даже те страны, которые, казалось бы, далеки от него. Вот уже год в Финляндии ведутся активные дискуссии, коснувшиеся небезызвестного лагеря беженцев Аль-Хол, контролируемого проамериканскими боевиками. Среди его жителей, нашлись люди с финским гражданством — в основном это женщины и их дети.

Решить вопрос репатриации граждан оказалось не так-то легко. Внешнеполитическое ведомство страны на протяжении долгого времени искало наиболее подходящий способ вернуть семьи боевиков в финское сообщество, что стало причиной внутренних разногласий. Основным их фигурантом оказался глава МИД Пекка Хаависто. В попытке быстрее разобраться с вопросом министр пытался отстранить от должности главу консульского отдела Паси Туоминена, с которым у него были разногласия.

В результате , министра обвинили в нарушении законодательства, которое может стоит ему карьеры. Данный скандал затянулся уже на целый год и сейчас выходит на новый этап.

В минувшую среду, 9 декабря, расследовавший деятельность министра Конституционный комитет постановил, что он действительно нарушил закон о дипломатической службе, как и еще один —регулирующий административную процедуру. Но в то же время для предъявления обвинений достаточных оснований не нашлось.

Это решение стало причиной новых процессов в политической жизни страны. Последний на данный момент поворот в этом скандале — выступление представителей партии «Истинные финны».

Оппозиционеры выразили свое недоверие Хаависто за то, что он не прислушался к совести и не ушел в отставку, услышав выводы Конституционного комитета. Поскольку этого не произошло, теперь его противники намерены добиться ухода министра вниманием к имеющей место проблеме.

Примечательно, что сирийская проблема коснулась даже финнов. Если бы контролирующий сирийских курдов Вашингтон не довел ситуацию до критического состояния до такого бы не дошло. Лагерь Аль-Хол является одной из самых проблемных точек на карте Сирии, поскольку у Дамаска нет доступа к этому объекту. Сейчас в нем, помимо тысяч мирных беженцев, находятся члены террористических группировок и их семьи. Гуманитарная ситуация там близка к катастрофе, наравне с криминогенной обстановкой. Проамериканские же боевики упорно пытаются использовать лагерь для шантажа сирийских властей — то и дело они заявляют о намерении выпустить оттуда всех радикальных исламистов, что станет причиной нового обострения. Об этом ранее сообщалось в материалах Федерального агентства новостей.