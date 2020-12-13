Китайские аналитики восхитились ответом РФ на резолюцию ООН по Крыму

Москва, 13 декабря. Китайские аналитики восхитились ответом России на резолюцию Организации Объединенных Наций по Крыму. Реакцию Москвы на попытки Запада через ООН надавить на РФ и заставить ее отказаться от полуострова эксперты обсудили на страницах издания Sohu.

7 декабря Генассамблея ООН приняла предложенную Киевом резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и акваторий Черного и Азовского морей. Документ поддержали 63 страны, 62 государства воздержались, еще 17 высказались против, в их число вошла Белоруссия, Армения, Китай, Сербия, Киргизия, Иран, Северная Корея и Венесуэла. В документе ГА ООН также содержится призыв к РФ вывести с территории полуострова военнослужащих российской армии.

С точки зрения китайских журналистов, подобным образом США и их союзники в Европе хотят нанести удар по России. Авторы Sohu подчеркнули, что, как считают на Западе, «Организация Объединенных Наций должна использовать все свои полномочия для оказания давления на Россию».

«В ответ на это РФ выступила решительно против этой резолюции», — отметили журналисты из КНР.

Они особое внимание обратили на реакцию Москвы, которая не ограничились исключительно заявлениями на дипломатическом уровне. Российская сторона наглядно продемонстрировала, что будет с потенциальным противником в случае нападения на территорию РФ, и провела военные учения в Охотском море, во время которых АПЛ «Владимир Мономах» произвел пуск четырех межконтинентальных баллистических ракет «Булава». Снаряды успешно поразили все цели на полигоне Чижа в Архангельской области. Также в небо были подняты стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, добавили китайские эксперты.

Обозреватели из Китая пришли в восторг от позиции РФ, которая показала, что у нее нет страхов по поводу политических и военных провокаций Соединенных Штатов. Жесткий ответ Москвы смог убедить Запад в том, что российская сторона способна наносить по противнику двойные удары.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму, предложенную Украиной. Он подчеркнул, что полуостров является частью России, поэтому власти страны вправе делать на своей территории все необходимое для обеспечения своей безопасности, руководствуясь нормами международного права.

Напомним, Крым воссоединился с Российской Федерацией в 2014 году по результатам референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами и Уставом ООН. Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.