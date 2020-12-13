Кинокритик назвал три лучших сериала 2020 года

Для создателей сериалов 2020 год получился плодотворным. Несмотря на то, что съемки некоторых картин были отменены, в текущем году в свет вышли как давно ожидаемые сериалы, так и очень яркие новинки. Кинокритик Сергей Сычев рассказал ФАН, каким сериалам 2020 года стоит уделить внимание.

«Король тигров»

Сериал «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» стал главной сенсацией года. Картина стала самой просматриваемой на платформе Netflix во время карантина.

«Самое удивительное, что это документальный сериал про владельцев частных зоопарков. Представить себе, что такой сериал может оказаться самым главным хитом на самой главной платформе, конечно, невозможно. То, что это произошло, — это сенсация, это очень здорово», — отметил кинокритик.

«Голливуд»

Мини-сериал от режиссера «Американской истории ужасов» Райана Мерфи вышел на платформе Netflix 1 мая и тоже оказался в центре внимания зрителей. Сериал рассказывает о золотой эпохе Голливуда и том, чего так и не произошло на американской «фабрике грез».

«Мерфи рассказал альтернативную историю послевоенного Голливуда, в которой оказалось возможным то, что в реальном Голливуде, пожалуй, не случилось до сих пор — преодоление всех шаблонов о том, кто и как должен снимать кино, кто должен сниматься, какие темы могут подниматься. Все это в «Голливуде» ярко и неожиданно опровергнуто, разбито в пух и прах и выведено в новую реальность, в которой хотелось бы жить», — рассказал Сычев.

«Мандалорец»

Эксперт также рекомендовал обратить внимание на второй сезона сериала «Мандалорец». Выход сиквела чуть было не перенесли из-за карантина — съемки сериала завершились в марте текущего года, пост-продакшн проходил полностью в удаленном формате.

«Второй сезон «Мандалорца» на Disney+ оказался не менее бодрым, динамичным и стильным, чем первый сезон», — считает кинокритик.

Сычев добавил, что благодаря «Мандалорцу» платформа Disney+ сегодня является самой многообещающей. Ее недавно опубликованные планы, где существенное внимание уделено сериалам, говорят о том, что они в ближайшем будущем обойдут конкурентов, включая Netflix.

«Это очень интересно не только как сам сериал, но как феномен и символ. Именно с «Мандалорца» стало понятно, что Disney+ — это не просто довесок к грандиозному холдингу Disney, а нечто большое, серьезное и очень интересное», — заключил собеседник ФАН.

Ранее кинокритик Антон Долин в беседе с ФАН поделился мнением о возможной судьбе сериала-приквела «Игры престолов», начало съемок которого намечено уже на весну 2021 года.