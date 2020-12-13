Два жителя Томской области при пожаре отравились угарным газом

Томск, 13 декабря. В воскресенье ночью на севере Томской области в городе Стрежевом произошел пожар в двухэтажном жилом доме, в результате которого пострадало два человека, об этом сообщает ГУ МЧС России по Томской области.

На момент прибытия пожарных в подъезде дома было сильное задымление. Спасатели эвакуировали 16 человек, двое жильцов пострадали.

«Отравление угарным газом средней степени тяжести получили: мужчина 1968 года рождения и женщина 1970 года рождения. Госпитализированы в городскую больницу города Стрежевой», — говорится в сообщении.

В результате пожара в однокомнатной квартире на кухне обгорела пластиковая оконная рама. Площадь пожара составила три квадратных метра. Отмечается, что к тушению привлекались три единицы техники и восемь человек. Причина пожара устанавливается.

В последнее время в Стрежевом часто происходят пожары в домах. Так, недавно произошло возгорание в садовом доме, которое унесло жизни двух человек.