Смертность младенцев за 2020 год снизилась в большинстве регионов России



Москва, 13 декабря. Младенческая смертность в России начала стабильно снижаться — судя по последним исследованиям Росстата, речь уже идет о сформировавшейся тенденции на ближайшие годы. Об этом ФАН завила научный сотрудник научной лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Разият Амирханова, комментируя данные Росстата.



Федеральная служба государственной статистики фиксирует сокращение смертности среди детей до года в России на 13,4% в текущем году — это отражено в опубликованном исследовании Росстата «Естественное движение населения в разрезе субъектов РФ».

Разият Амирханова считает такое сокращение серьезным показателем и отмечает явную тенденцию на последующие годы.

«Это подтверждают и показатели октября, когда младенческая смертность в России упала на 17,2% по сравнению с этим же месяцем прошлого года, — уточняет собеседница агентства. — Коэффициент младенческой смертности на тысячу родившихся снизился до 4.4 (в 2019 году он достигал отметки 4.8 — Прим. ФАН). Такого показателя, по оценкам экс-министра здравоохранения Вероники Скворцовой, планировалось достичь лишь к 2023 году. Однако позитивные изменения произошли значительно быстрее».

Для экспертного сообщества результаты оказались хоть и удивительными, но вполне объяснимыми, объясняет сотрудник научной лаборатории.

«Подобная динамика — результат реализации национального проекта «Здравоохранение» — в этом трудно не согласиться с вице-премьером правительства Татьяной Голиковой», — говорит Амирханова.

В опубликованной Росстатом статистике эксперт отмечает несколько важных фактов. Так, из данных видно, что младенческая смертность за октябрь 2020 года упала с 622 до 515 случаев.

«Но ситуация позитивная не во всей стране, — обращает внимание Амирханова. — В 29 регионах Росстат продолжает фиксировать увеличение смертности детей до года. Наиболее острое положение — в Ленинградской и Орловской областях, в Хабаровском крае, Карелии и Дагестане. На эти субъекты нам стоит обратить особое внимание. Очевидно — еще необходим анализ причин такой ситуации, но есть уверенность, что выправить ее вполне реально. О возможности позитивных изменений говорят результаты 49 регионов, где младенческая смертность снижается».

Добавим, в июне этого года глава Минздрава РФ Мурашко отметил, что в России наблюдается один из самых низких за всю историю показателей детской смертности. Снижение младенческой смертности считается одним из девяти целевых показателей национального проекта «Здравоохранение». Один из его подразделов — «Развитие детского здравоохранения» — подразумевает снижение показателя детей до года в России с 5,5 случая на тысячу родившихся до 4,5 в 2024 году.