Ханна и Асти не последовали примеру Лободы на церемонии «Золотой граммофон»

Москва, 13 декабря. Певица Ханна и солистка группы «Artik&Asti» выбрали для премии «Золотой граммофон» одинаковые образы.

В субботу в Москве состоялась музыкальная премия «Золотой граммофон», которая в этом году прошла без зрителей в зале в связи с эпидемиологической ситуацией.

Заветный граммофон удалось забрать: Полине Гагариной, Мари Краймбрери, Ани Лорак, Максу Барских, Zivert, Ханне, Artik&Asti, Диме Билану, Сергею Лазареву и многим другим талантливым артистам.

В этом году церемония стала самой скандальной, за всю историю ее существования. Помимо недоразумения вокруг одинаковых номеров Мари Краймбрери и Светланы Лободы, не обошлось и без идентичных образов.

Так, Ханна решила выбрать белую шубу в сочетании с серебряным топом, а певица Асти вместо шубы отдала предпочтение длинному меховому палантину.

Певицы никак отреагировали на эту ситуацию, ведь такое часто случается в шоу-бизнесе. Ханна спела на большей сцене свой хит «Музыка звучит», благодаря которому она получила второй граммофон в своей карьере. Напомним, первую престижную награду певица получила за мега-хит «Омар Хайям» в 2016 году.

Группа Artik&Asti исполнили полюбившуюся многим песню «Девочка танцуй», которая принесла им четвертый граммофон в копилку наград.