Санкции Англии против РФ вызвали споры между британцами и французами в Сети

Москва, 13 декабря. Пользователи Сети устроили жаркие споры во французском и британском сегментах Интернета из-за новых санкций Лондона против РФ, на это обратили внимание журналисты издания Daily Express. Об этом пишет «ПолитРоссия».

МИД Великобритании ранее сообщил о введении санкций против россиян по обвинению в неких нарушениях прав человека.

«Британия вводит санкции, включая запрет на въезд в страну и замораживание активов, против трех лиц и спецотряда быстрого реагирования «Терек» за пытки и другие преступления против прав человека в отношении представителей ЛГБТ в Чечне», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее прокомментировал заявление Лондона. По его словам, в Москве считают, что подобный шаг со стороны Соединенного Королевства негативным образом скажется на двусторонних отношениях. Россия оставляет за собой право на симметричный ответ, добавил Песков.

Эту тему решили обсудить на страницах издания Daily Express британские журналисты. Они обратили внимание на то, что в последние годы отношения между двумя странами идут по нисходящей. Это произошло после 2014 года, указали авторы материала. Англия, напомним, отказалась признавать законность воссоединения Крыма с Россией. Хотя полуостров стал частью России по результатам референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами и Уставом ООН.

Однако тренд на антироссийскую политику поддерживают не все страны Европы.

«Эти меры были самыми широкомасштабными санкциями, применявшимися против России после распада Советского Союза в 1991 году <…> Италия, Венгрия, Греция, Франция, Кипр и Словакия относятся к числу стран ЕС, наиболее скептически относящихся к санкциям», — написали британские журналисты.

«Мы, французы, должны продать порт Кале Владимиру Путину. Он мог бы построить там военную базу, которая поможет его армии и флоту легко завоевать Южную Англию», — считает один из читателей британской газеты.

Этот комментарий взбудоражил пользователей Сети. Британцы начали говорить о сожжении Жанны д’Арк и победе в битве при Ватерлоо и заявили, что продажа порта Кале позволит французам избежать печальной участи «капитуляции» перед Москвой.

«Продажа порта Кале России избавит вас от необходимости сдаваться им, я полагаю?» — отреагировал комментатор из Британии. «Никто не любит французов, но не так сильно, как британцев. Даже британцы не любят британцев, особенно судя по тому, что происходит на сайте этой газеты», — констатировал один из читателей.

Подобные дискуссии в очередной раз демонстрируют, что в Европе нет единой точки зрения касательно ключевых вопросов политики как внутренней, так и внешней.

Китайские аналитики Sohu ранее заявили, что РФ пошла на жесткие меры, ответив зеркальными санкциями в адрес Евросоюза.