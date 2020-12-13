Звезда сериала «Тайны следствия» раскрыл секрет семейного счастья

Москва, 13 декабря. Заслуженный артист России, актер труппы БДТ в Петербурге Андрей Шарков раскрыл подробности съемок сериала «Тайны следствия» и объяснил, что значит плохой актер. В интервью Teleprogramma.pro он рассказал, как сохранить счастливую семью на протяжении многих лет.

Андрей Шарков получил широкую известность благодаря роли судмедэксперта Панова в сериале «Тайны следствия», который уже 20 лет интригует зрителей запутанными сюжетами с телеэкрана. Актер рассказал, как ему удается в течение стольких лет находить в себе силы, чтобы продолжать играть. Как отметил Шарков, «все в жизни надоедает — и манная каша, и конфеты с ликером». Однако артист дал себе слово довести сериал до победного конца.

По словам Андрея Шаркова, сейчас у него немного спектаклей в БДТ, однако и они отменяются из-за пандемии коронавируса.

«Однако играю в Москве два спектакля в месяц с Сухоруковым — «Встречайте, мы уходим». Так что работа есть. Да и все мы по большому счету поколение уходящее. В БДТ пришло очень много молодежи, это естественный процесс», — подчеркнул артист.

Он добавил, что на дух не переносит плохих актеров, которых сегодня очень много.

«Поубивал бы. Уходит владение профессией. И актерской, и режиссерской», — заявил Шарков.

Заслуженный артист России, который с 1984 года живет вместе с женой Татьяной, объяснил, как «срежиссировать личную жизнь» и раскрыл секрет семейного счастья. Он обратил внимание на то, что секретов в этом вопросе и нет. Все дело в порядочности и уважении к друг другу.

«То, что физиология играется, гормоны прыгают — естественно. Мы все живые организмы, животные где-то даже. Я могу ошибаться. Но неприлично старому пердуну ходить к молодой девушке», — заметил собеседник издания.

Андрей Шарков поделился своими планами на новогоднюю ночь, признавшись, что этот праздник они с супругой из года в год проводят совершенно в разных местах. Артист сказал, что последние шесть месяцев провел не в РФ, а в Латвии. Там он вместе с женой снимал домик.