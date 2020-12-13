Федоров назвал «дракой футбольных фанатов» столкновения сторонников Трампа и Байдена

Столкновения сторонников действующего и избранного президентов США Дональда Трампа — это не более чем режиссерская постановка, которыми так славится Голливуд. Об этом в интервью ФАН заявил депутат государственной думы Евгений Федоров.

Ранее СМИ стало известно, что в американском городе Олимпия, штат Вашингтон, где в субботу, 12 декабря, произошли столкновения между сторонниками Республиканской и Демократической партий США, неоднократно раздалась стрельба. Телеканал NBC сообщил о задержании подозреваемого, произведшего выстрелы, а обезвредивший его полицейский Даррен Райт заявил, что, судя по настроениям демонстрантов, это не последний подробный случай — люди явно готовы к проявлению насилия по отношению друг к другу.

Однако Федоров считает, что назвать эти события прологом к Гражданской войне в США, о которой уже долго твердят многие эксперты, нельзя — по его словам, те, кто действительно так считает, совершенно не знает, как устроены Соединенные Штаты и «вообще любое устойчивое государство».

«В США есть верховная власть: Морганы, Рокфеллеры и прочие олигархи, — объяснил депутат. — Они уже 300 лет полностью контролируют политический процесс в Америке. Так что конфликт между республиканцами и демократами — это театральное представление для избирателей, реализующее их потребность в зрелищах».

Парламентарий назвал наблюдаемое противостояние в американском обществе «искусственным». Кроме того, он убежден, что оно происходит между «полностью идентичными в ментальном отношении людьми».

«Конфликт раздувается, чтобы народ был полностью увлечен избирательной кампанией, — подчеркнул собеседник ФАН. — Как следствие, повышается явка на выборах, а люди больше доверяют выбранной в результате власти».

При этом, добавил Федоров, именно «олигархическая верхушка» решает, кто будет следующим американским президентом, давая деньги обеим правящим партиям.

«Они управляют ими и при необходимости «гасят», — отметил депутат. — Поэтому ни о какой попытке Трампа остаться на своем посту вопреки решению системы не может идти и речи. Но при этом продолжается накрученная общественно-политическая спектакльная составляющая, которую сразу не остановить».

Что же касается стрельбы из огнестрельного оружия на митингах, то это, по словам парламентария, «обычное переигрывание».

«Думаю, тут также будет уместным сравнение с дракой футбольных фанатов после матча, — заметил собеседник ФАН. — Команда проиграла — они выходят на улицы и переворачивают машины. С этими выборами, конечно, американцы сильно раскачали свою страну — но также обеспечили колоссальную явку и, как ни странно, укрепили народ и нацию! Согласитесь, одно дело, когда ты наблюдаешь за электоральным процессом по телевизору и совсем другое — когда ты участвуешь в нем сам. В виде жертвы или в виде агрессора — неважно как. Подобные процессы — увлечение народа через сопричастность к выборам — повышают легитимность власти».

Причем сопричастность эта, по словам Федорова, липовая — на самом деле от людей ничего не зависит, но качественный спектакль грамотно вводит их в заблуждение.