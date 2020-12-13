США нашли замену своим солдатам на Ближнем Востоке

Согласно недавнему решению американского президента Дональда Трампа, в ближайшие недели Пентагон обязан вывести свои войска с территории Ближнего Востока. Это решение не вызвало одобрения у милитаристской прослойки общества, так что командование армии США все равно хочет «держать руку на пульсе» обширного региона.

Сейчас американские военные руководители пытаются «найти пути сдерживания потенциальных атак со стороны Ирана». Кроме того, они настроены на опровержения утверждений о том, что Вашингтон отказывается от Ближнего Востока.

В прошлом месяце Пентагон объявил, что численность войск на Ближнем Востоке будет сокращена уже к середине января 2021 года. В Афганистане планируют сократить численность военнослужащих с 4500 человек до 2500 человек, а в Ираке — с 3000 до 2500. Впрочем, при любом развитии событий и этих сил вполне хватит для обучения и координирования действий проамериканских группировок, помогающих Вашингтону в разворовывании природных богатств стран ближневосточного региона.

Еще 7 декабря 2020 года издание The Associated Press приводило заявление военного чиновника из Пентагона, который заявлял о том, что Иран якобы может воспользоваться выводом войск из Афганистана и Ирака, а также выходом из Персидского залива американского авианосца «Нимиц».

По словам источника издания, это предположение повлекло за собой заседание военных руководителей, результатом которого стало решение о том, что даже если войска выведут, авианосец останется там еще «на какое-то время». Размытость формулировки, как и обещание направить на Ближний Восток дополнительную эскадрилью истребителей, рождает двойственную ситуацию. Американские солдаты как бы покидают регион, но не совсем. Уменьшение количества солдат компенсируется сохранением боевой авиации и, соответственно, обслуживающего самолеты персонала. В обход решения президента Пентагон пытается провернуть «рокировку» войск и вооружений.

Ранее «Нимиц» уже покинул Персидский залив, однако после этого его вернули назад. Официальный представитель военного ведомства США заявил, что авианосец прибыл на прежнее место только для обеспечения безопасного отхода американских солдат. Между тем, становится предельно ясно, что нахождение военного корабля в регионе не имеет срока действия.

Свою обеспокоенность американские военные чиновники проявили сразу по ряду факторов. Все они говорят о том, что у Ирана действительно есть причины «держать обиду» на Вашингтон и его союзников. Это может быть, например, годовщина смерти генерала Сулеймани, который прошлой зимой был убит американскими военными у аэропорта Багдада. А еще — недавняя ликвидация израильскими военными иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, что является не первым подобным случаем, и явно было одобрено Пентагоном.

В связи с этим, американское командование ждет новых провокаций. Вот только его лидеры не подумали о простой логике: для Тегерана уход американских военных будет скорее выгоден. А ликвидация хотя бы одного американского солдата станет залогом возвращения всего воинского контингента США с его возможным увеличением.

В данном случае провокаций скорее всего можно ждать именно от сторонников западной экспансии на Ближнем Востоке.

Ранее в материалах Федерального агентства новостей политологи Андрей Иванов и Владимир Корнилов высказывались о перспективах военного столкновения США и Ирана на Ближнем Востоке.